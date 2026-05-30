Бен Афлек и Џенифер Гарнер повторно заедно во јавност: Поранешните сопружници фотографирани пред болницата со нивната ќерка, еве што се случи (фото)

Холивудските актери и поранешни сопружници Бен Афлек (53) и Џенифер Гарнер (54) се соединија, но овој пат поради семејни проблеми. Тие беа фотографирани од папараците во Лос Анџелес во вторник како ја носат нивната 20-годишна ќерка Вајолет на итна помош.

Според објавените фотографии, Виолет, студентка на престижниот универзитет Јеил, едвај можела да оди и морала да се потпре на своите познати родители кога влегле во медицинската установа.

Бен Афлек ја држеше својата ќерка заштитнички и ја оставаше да се потпре на него додека Гарнер им помагаше безбедно да влезат во зградата. Иако ситуацијата изгледаше загрижувачка, и Бен и Џенифер имаа насмевки на лицата, веројатно обидувајќи се да ја смират својата ќерка и да ја намалат напнатоста. Вајолет, облечена во бел џемпер и црвен цветен фустан, со маска на лицето, подоцна ја напушти болницата со патерици, цврсто држејќи се за својот татко пред нејзините родители да ѝ помогнат да влезе во автомобилот.

Портпаролите на познатите актери сè уште не одговориле на прашањата на медиумите за природата на повредата што ја претрпе Виолет.

Односот меѓу поранешните сопружници и семејната динамика

Оваа ситуација уште еднаш покажа дека Бен и Џенифер совршено функционираат кога станува збор за нивните деца. Славниот пар, кој се запозна на снимањето на филмот „Daredevil“, се венча во 2005 година, а по десет години брак, се разделија во 2015 година.

Разводот беше официјално финализиран во 2018 година, а во текот на нивниот заеднички живот имаа три деца: Виолет (20), Серафина (17) и Самуел (14). И покрај разводот, поранешните сопружници одржуваат одличен однос и учествуваат во заедничкото воспитување на своите деца, што го покажаа во август 2024 година кога заедно ја испратија Виолет на факултет.

Да потсетиме, Бен Афлек неодамна се појави во јавност со својата ќерка Серафина, која го промени своето име во Фин и се прогласи за небинарна. Актерот и неговата сопруга Џенифер Гарнер целосно ја поддржуваат одлуката на своето дете. Видеото, кое добива многу коментари на Инстаграм, е снимено во Њујорк.

Серафина Роуз Афлек (16), која во април 2024 година јавно објави дека сега се вика Фин, порано имаше ќелава глава. Во меѓувреме, таа го промени својот имиџ, а нејзиниот стил на облекување често се споредува со оној на нејзиниот татко, Бен Афлек.

Таа ја објави големата одлука да го промени своето име на комеморација во чест на нејзиниот дедо, таткото на Џенифер Гарнер, кога од сцената рече: „Здраво, се викам Фин Афлек“. После тоа, прочита стих од Библијата.

Се пишуваше дека Фин бил под влијание и на ќерката на Џенифер Лопез и Марк Ентони, Ема, која исто така се идентификува како небинарна.

