Берни Сандерс: Петте најбогати луѓе во светот се сопственици на медиуми или извршни директори

Американскиот сенатор Берни Сандерс опиша како тој го гледа американскиот медиумски пејзаж.Поточно, тој наведе петмина мажи за кои верува дека не само што се најбогати во светот, туку имаат и извршна улога во медиумите, што алудира на нивната поврзаност со медиумските содржини.„Најбогатиот човек во светот, Илон Маск, е сопственик на X. Вториот најбогат човек во светот, Лари Елисон, е сопственик на Paramount, вклучувајќи го и CBS, а сега можеби ги презема и TikTok и CNN. Џеф Безос е сопственик на Washington Post и Twitch. Марк Закерберг е сопственик и на Facebook и на Instagram. Всушност, петте најбогати луѓе во светот се сопственици или извршни директори на медиуми“, рече тој.pic.twitter.com/6dyTzIIu0Y— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 22, 2025Тој верува дека кога се зборува за олигархијата во Америка, не станува збор само за нееднаквоста во приходите и богатството.„Станува збор за контрола врз медиумите и што американскиот народ може да види, чуе и прочита“, рече тој.