Беснеат пожарите кај Јасен и Јажинце – 5 пожари до 12 часот!

На ден 16.08.2025 година, до 12:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 5 пожари на отворен простор, од кои активни се 2 пожари, под контрола / и изгаснати се 3 пожари.
АКТИВНИ: 2
1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменското подрачје Јасен (мешана шума)
2. Општина Јегуновце: Помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта и мешана шума)
ПОД КОНТРОЛА: /
ИЗГАСНАТИ: 3
1. Општина Тетово: Патот Тетово-Гостивар (ѓубриште)
2. Општина Врапчиште: с. Врановци (ниска вегетација и ливади)
3. Општина Липково: с. Матејче (ниска вегетација и стрниште)