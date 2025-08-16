Беснеат пожарите кај Јасен и Јажинце – 5 пожари до 12 часот!

На ден 16.08.2025 година, до 12:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 5 пожари на отворен простор, од кои активни се 2 пожари, под контрола / и изгаснати се 3 пожари.

АКТИВНИ: 2

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменското подрачје Јасен (мешана шума)

2. Општина Јегуновце: Помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта и мешана шума)

ПОД КОНТРОЛА: /

ИЗГАСНАТИ: 3

1. Општина Тетово: Патот Тетово-Гостивар (ѓубриште)

2. Општина Врапчиште: с. Врановци (ниска вегетација и ливади)

3. Општина Липково: с. Матејче (ниска вегетација и стрниште)