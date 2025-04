Бесниот Макс, Рамбо и полночниот каубоец – Трамповите очи и уши! Овие 3 актерски легенди се амбасадори на Доналд во светот на славните и имаат важна задача! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп на почетокот на оваа година назначи тројца „специјални амбасадори“ за Холивуд – легендарните актери Силвестер Сталоне, Мел Гибсон и Џон Војт.Како што се наближува 100-тиот ден од неговото претседателствување, останува нејасно што точно прават.Трамп рече дека тројцата актери, познати по нивната јавна поддршка на претседателот, ќе бидат негови „очи и уши и дека ќе го спроведе она што тие го предлагаат“.Тој додаде дека Холивуд „изгубил многу бизнис во последните четири години од странски земји“, но дека неговите амбасадори ќе бидат дел од напорите да се врати индустријата „поголема, подобра и посилна од кога било!“.„Ги контактиравме сите тројца и никогаш не добивме одговор“, рече Памела Бузик Ким, ко-основач на организацијата „Остани во ЛА“, која се залага за поттикнување на домашната продукција на филмови и серии.Таа додаде дека молкот предизвикува загриженост дека амбасадорите биле „само маркетиншки трик“.„Дали тие навистина ќе разберат кои се потребите и проблемите и ќе се борат за целата индустрија овде во САД?”, праша таа.Портпаролот на Калифорниската филмска комисија рече дека извршната директорка на комисијата, Колин Бел, имала „продуктивна“ дискусија со Војт, но не сподели дополнителни информации.Едно лице поврзано со Работната група за забавна индустрија, која беше формирана минатата година од градоначалникот на Лос Анџелес, Карен Бас, рече дека не знаел за какви било дискусии со овие делегати.

Mel Gibson, Sylvester Stallone and Jon Voight are Trump’s ambassadors to Hollywood. No one knows what they are doinghttps://t.co/nGVItIl1Xd pic.twitter.com/s84kJL4Smw— Catherine Kennedy (@KennedyC80408) April 22, 2025

„Не сум слушнал некој да има контакт со некој од таа група. Тоа не ми изгледа како сериозен напор“, рече Лаура Фридман, демократска конгресменка и поранешен филмски продуцент.Филмската и ТВ индустријата во САД сè уште се бори да се опорави од пандемијата, индустриските штрајкови и неодамнешните пожари. Големите даночни олеснувања ги охрабрија продукциите да се преселат од Калифорнија во држави како Џорџија и Ново Мексико, како и во земји како Австралија, Велика Британија и Канада.Непрофитната организација FilmLA објави извештај кој покажува дека во првиот квартал од 2025 година, производството на локација е намалено за 22,4 отсто во споредба со истиот период минатата година.„Кога Сталоне, Гибсон и Војт беа назначени за амбасадори, сите беа љубопитни што навистина мислат тие тројца и што мислат дека е проблемот. Бидејќи, колку што знам, ниту еден од нив нема историја на јавно застапување за оваа индустрија“, вели Памела Бузик Ким.Мел Гибсон рече дека бил „изненаден“ кога дознал дека е избран.„Го видов твитот во исто време како и сите вас и бев исто толку изненаден. Сепак, го прифаќам повикот. Моја должност како граѓанин е да дадам каква било помош и увид што можам“, рече Гибсон.Откако беше назначен Војт, неговиот деловен партнер, филмскиот продуцент и претседател на SP Media Group, Стивен Пол, потврди дека е назначен за „специјален советник“ на Војт.„Ќе работиме во рамките на индустријата за да најдеме начини да ги вратиме продукциите што ја напуштија Америка, додека со владата ќе разговараме за можноста за федерално даночно олеснување поврзано со проамериканскиот културен стандард, како и за други иницијативи кои поддржуваат независни американски продукции“, се вели во соопштението.Во истата изјава, се наведува дека Војт, Пол и Трамп разговарале за иницијативата за филмска продукција наречена „Америка на прво место“ во февруари.



