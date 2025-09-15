Беспилотно летало соборено над зградата на владата во Полска

Безбедносните служби неутрализираа дрон што леташе над владини згради во центарот на Варшава, а двајца државјани на Белорусија беа уапсени, објави вечерва полскиот премиер Доналд Туск.

„Пред малку, Владината безбедносна служба неутрализираше дрон што леташе над владината зграда на улицата Паркова и над палатата Белведер“, објави Туск на мрежата X.

Белведере е една од официјалните резиденции на полскиот претседател.

Инцидентот се случил додека Полска била во состојба на висока готовност откако група руски беспилотни летала влегле во воздушниот простор на земјата минатата недела, што претставува најголем упад од почетокот на војната во Украина.

Потоа западните воени авиони за прв пат соборија руски беспилотни летала за време на војната, предизвикувајќи нови стравувања во регионот кој е на работ на конфликт од 2022 година, кога Москва започна тотална инвазија.

Премиерот Доналд Туск потоа предупреди дека тоа е „најблиску што сме дошле до отворен конфликт од Втората светска војна“.