,,Беше во врска со член на земунскиот клан!” – Мира Шкориќ без влакна на јазикот ја прозва Цеца Ражнатовиќ: Подобро змија да ја касне отколку мене да ме нападне (фото)

Мира Шкориќ, која неодамна жестоко ја навреди Светлана Цеца Ражнатовиќ и нејзините атрибути, беше гостинка во подкастот на македонскиот шоумен Бојан Јовановски, попознат како Боки 13, каде што зборуваше за својот поранешен близок пријател и нејзината врска со „Земунскиот клан“.

– Таа беше обвинета дека побарала алиби од неа кога беше убиен покојниот премиер Зоран Ѓинѓиќ. Тие луѓе го побараа тоа од неа. Зошто не ме прашаа мене?

Тогаш не се дружев со неа, но знам сè што се случи. Не велам дека била вмешана во убиството, нема да го кажам тоа, но се дружела со тие луѓе. Сепак, вистината никогаш не излезе целосно на виделина. Зошто бевте принудени да најдете алиби за такво нешто? – рече Мира.

На прашањето дали е вистина дека Цеца наводно била во врска со член на „Земунскиот клан“, Шкориќ одговори:

– Таа беше во врска со некој од „Земунскиот клан“. Не можам да зборувам и да именувам. Не ми паѓа на памет. Ако треба, знаете каде ќе зборувам. Ако може да се нарече љубовна врска, но тоа беше љубовен чин.

На крајот Шкориќ ги спомна Аца Лукас и шоу менаџерот Саша Мирковиќ.

– Таа треба да ги смири страстите. Сè работи подмолно. Сè што им се случува на Аца Лукас и Саша Мирковиќ излегува од нејзината куќа. Нека ме тужи, би сакал тој да тужи.

– Кога заврши во притвор, имавме сериозен собир. Ако бидам принудена, ако се обидете да ме намамите, да го правам она што го правите вие, тоа нема да биде добро. Тоа може да ја загрози нејзината слобода, сериозно да го загрози нејзиниот мир, да не може да спие. Ја предупредувам да не ми прави вакви работи.

Таа би сакала да ја касне змија отколку јас. Мислам, искрено, јас навистина не би се за*бавала со мене, бидејќи не се плашам од никого – рече Мира Шкориќ, која раскажа и кога се запознале двајцата и како било за време на „Сабја“.

– Тоа беше пред сто години, се запознавме во студиото и спонтано почнавме да се собираме. Секогаш сум била таму, знам колку е ужасно и не му посакувам на никого тоа што ѝ се случи.

Плачев многу солзи поради неа, таа никогаш не ме следеше. Таа е свој непријател и тоа е крајот. Можев да умрам за таа личност – рече Шкориќ.

