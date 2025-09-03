Беше најпровокативната тенисерка на светот, шокантно се пензионираше, сега блеска на црвениот тепих

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната италијанска тенисерка Камила Џорџи (33), која минатата година го шокираше светот на спортот со ненадејното пензионирање додека властите ја гонеа за финансиска измама, повторно е во центарот на вниманието.Откако наводно „побегнала“ во Америка, таа сега е вратена во Италија и прошета по црвениот тепих на 82-от Меѓународен филмски фестивал во Венеција како ништо да не се случило.Ѓорѓе, некогаш рангирана на 26-то место во светот, ја замени својата спортска опрема со гламурозен бел фустан со златни светки и гордо позираше за фотографите, што беше нејзино прво големо јавно појавување откако нејзиното име стана синоним за скандал.Да потсетиме дека нејзиното повлекување во мај минатата година беше обвиткано во тајност. Набрзо се појавија шокантни обвинувања дека тој е под истрага на италијанската финансиска полиција (Гардија ди Финанца) за даночно затајување. Масло на огнот додаде сопственичката на вилата што таа ја изнајмуваше во близина на Фиренца, тврдејќи дека тенисерката и нејзиното семејство избегале преку ноќ, оставајќи шестмесечен заостанат долг за кирија и земајќи вредни парчиња мебел со себе.Сепак, во ретко обраќање до јавноста, во емисијата „Верисимо“, Камила остро ги негираше сите обвинувања, нарекувајќи ги смешни. Таа исто така негираше дека избегала во САД.– Не беше бегство, трајно се преселив во Америка со моите родители. Проблеми со даночните власти? Моето семејство не знаеше за нив. Тие беа создадени од надворешни луѓе кои ме водеа – инсистираше Ѓорѓи, додавајќи дека нејзините поранешни менаџери се виновни за даночните проблеми.Колку ненадејно беше нејзиното заминување од тенисот, сведочи фактот дека дури и организацијата на ВТА имаше проблем да ја потврди веста за нејзиното пензионирање, откако нејзиното име се појави на списокот на пензионирани играчи.Во меѓувреме, Камила Ѓорѓи се посвети на нова кариера – стана модел за долна облека и е многу активна на Инстаграм, каде што редовно објавува провокативни фотографии.

Пронајдете не на следниве мрежи: