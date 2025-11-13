Беше толку убава што нејзините родители ја криеја од луѓето: Моника Белучи денес има 61 година и има совет за сите што се плашат од стареење (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Некои жени им пркосат на годините, а Моника Белучи е една од нив. Италијанската актерка го прослави својот 61-ви роденден на 30 септември, а со својата безвременска убавина докажува дека годините за неа се само бројка.

Природна убавина и став

Атрактивната бринета, која избегнува естетски операции, се менувала низ годините, но нејзината убавина останала иста.

„Убавината е хендикеп ако си глупав, не ако си паметен и знаеш како да ја користиш. Се чувствувам добро во своето тело, но не затоа што сум убава. Познавам многу убави луѓе чии животи се ужасни. Тие се многу несигурни во себе. Имам среќа што сум сакана и што имам прекрасно семејство.“

Не вежбам, не трчам, сакам да јадам — едноставно кажано, мрзлива сум! И не бегам од тоа.

Детството и раните соништа

Моника е родена на 30 септември 1964 година во малото италијанско гратче Чита ди Кастело. Како единствено дете, таа пораснала во скромно семејство и од мали нозе сонувала за актерска кариера, инспирирана од Софија Лорен. Кога влегла во тинејџерските години, станала вистинска убавица, а се вели дека нејзините родители ја заштитувале колку што можеле од надворешниот свет.

Кариера и успех

Таа ја започна својата кариера како модел на 16-годишна возраст, а подоцна се сврте кон глумата и стекна светска слава. Се пресели во Милано во 1988 година и работеше за познати брендови како што се Долче и Габана и Диор.

Првата голема улога ја имаше во 1992 година во филмот „Дракула“ на Френсис Форд Копола . Недолго потоа, се заљуби во Винсент Касел , со кого има две ќерки – Дева и Леони. Моника ги гледа своите години како предност: дури сега знае што сака и ужива во животот со искуството што го носи возраста.

„Што ќе правам кога ќе остарам и мојот одраз во огледалото повеќе нема да ме задоволува? Истото како што правеше мајка ми – нема да се гледам себеси, туку ќе ги гледам моите деца.“

Филмски улоги и меѓународна слава

Таа стекна светска слава во филмот „Малена“, а потоа во „Страста на Исус“ и „Спектар“, каде што стана најстарата девојка на Бонд во историјата на франшизата. Позната е по тоа што течно зборува француски, англиски и шпански јазик, а во 2016 година глумеше во филмот на Кустурица „На млечниот пат“.

Љубов и нова авантура

По 16 години од првата средба, во февруари 2023 година, Моника ја откри својата врска со познатиот режисер Тим Бартон.

„Драго ми е што го запознав. Тоа е една од оние средби што можеби се случуваат само еднаш во животот. Го познавам човекот, го сакам, а сега ќе се сретнам и со режисерот Тим ​​Бартон. Започнува нова авантура.“

Сепак, врската не траеше долго, а јавноста беше информирана за разделбата само неколку дена пред 61-виот роденден на Моника.

За нејзиниот 60-ти роденден, Бартон подготви посебен подарок што ги воодушеви обожавателите – со помош на италијанското издание на списанието „Вог“, режисерот подготви едиторијал инспириран од неговите цртежи, на кои ја насликал Моника од првиот ден од нивната врска.

Безвременски и инспиративен

Без оглед на годините, Моника Белучи продолжува да му пркоси на времето, докажувајќи дека убавината и харизмата не се прашање на возраст, туку на став кон животот.

The post Беше толку убава што нејзините родители ја криеја од луѓето: Моника Белучи денес има 61 година и има совет за сите што се плашат од стареење (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: