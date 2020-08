Бејрут не мирува: Протести на улиците поради експлозијата, демонстрантите лути, полицијата фрли солзавец

Полицијата за да ги разбие демонстрантите денес фрли солзавци на нив, тие се обидуваа да ја пробијат бариерата и да влезат во зградата на Парламентот во Бејрут, поради начинот на кој владата од Либан ја решава ситуацијата после експлозијата.

Според извештаите на Ројтерс, околу 5.000 луѓе се собрале на плоштадот „Маченици“, а некои фрлале со камења.

Lebanese security forces have fired several rounds of tear gas at anti-government protesters who are on the streets of Beirut demanding accountability after Tuesday's blast ripped through the city. @bencnn reports. https://t.co/m7e1UjsPqb pic.twitter.com/XprMEO7wCT

— CNN (@CNN) August 8, 2020