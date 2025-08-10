Бејта за “Лајм”: Референдумот за Илирида беше само да се задржат гласачите, да гласаат за тогашната Партија на Демократски Просперитет (ПДП)

0 SHARES Сподели Твитни

Лајм: дали мислите дека референдумот за Илирида беше грешка?

БЕЈТА: нормален референдум треба да биде… кога одржувате референдум, мора да го регулирате со уставот, не беше регулиран со уставот, додека тие беа на власт, тие беа учесници во собранието, беa првите пратеници на плурализмот, тие беа учесници во Владата… а одржаа референдум (?) само за да ги одржите гласачите живи и да ги имате како постојани поддржувачи дека наводно ќе направите нешто, што не може да се направи… и така испадна. Референдумот беше само за да ги задржи гласачите, како гласачи, да гласаат за тогашната партија на демократски просперитет (ПДП)

