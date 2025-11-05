Беџети за ТВ 24: Се повлеков од координатор на пратеничка група од принципиелни причини

0 SHARES Сподели Твитни

Се повлеков од принципиелни причини, верувајќи дека е време помладите, но веќе искусни пратеници/пратенички да преземат поголема улога во работата и активностите на пратеничката група“, вели за ТВ 24 Блерим Беџети, по вчерашното повлекување на ЦП во Мала Речица од координатор на ПГ на Европскиот фронт. Беџети потврдува дека пратеничката Рина Ајдари ќе нова координаторка на пратеничката група.

Нова заменичка координаторка ќе биде пратеничката Дијана Тоска.

Освен Беџети се повлекла и заменик координаторката Арбана Пашоли.

ДУИ на овие избори го изгуби Сарај кој со години важеше за бастион на ДУИ под водство на Беџети.

Беџети е организациски секретар , а Пашоли потпретседателка на ДУИ.

Пронајдете не на следниве мрежи: