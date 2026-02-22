Бизнисмен ја пријави трансродовата пејачка: Ѝ плаќал за „валкани врски“, па ја намести пред полицијата

0 SHARES Сподели Твитни

Трансродовата пејачка Електра Елит беше ослободена пред два дена од затвор во Швајцарија, каде што помина 7 месеци.

Како што дознаваме, таа завршила во затвор поради пријавата на истакнат бизнисмен од Кралската Република кој ја „наместил“ по врската што ја имале.

– Тој е еден од највлијателните бизнисмени во Швајцарија, многу е богат. Некое време се гледаше со Електра, а потоа реши да ја стави во затвор – изјавил извор близок до трансродовата пејачка за Телеграф.

Имено, тој ѝ платил за услуги за „валкан секс“, што Електра му го наплатила многу, дури 150.000 евра по ноќ.

– Откако полуде по неа и сакаше таа да биде само негова, а Еелкта го доби тоа бидејќи се занимава со најстариот занает, бизнисменот полуде и побара од неа да ги врати сите пари за услугите што му ги пружила – открил изворот.

Електра завршила во затвор според неговиот извештај и извештајот на неколку други моќни луѓе, по што добила закани со кои се заканувала со живот.

Таа се огласи откако беше ослободена од затвор

По цели седум месеци, Електра Елит сега е објавена.

Таа сега излезе во јавност и ги откри деталите:

– Драги луѓе, како што можете да видите, жива сум, здрава сум, подобра од кога било. Како што знаете, седум месеци сум во затвор, ништо не ми недостасува, единственото нешто што го променив е косата. И за сите овие лоши луѓе и оние против мене, јас сè уште не блескам – рече Електра.

