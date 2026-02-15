Бизнис или ЗДРАВЈЕ. Се одложува ли Законот против пушење?

0 SHARES Сподели Твитни

Законот за заштита од пушење најверојатно нема да стартува од 1 март како што стои во предложеното законско решение. Тој ќе се доработи и донесе најбрзо што може, но имплементацијата ќе биде во фази, прво едукација, опомени па дури потоа казни. Колку време ќе траат фазите допрва ќе се проценува. Ова во емисијата Бизнис 21 го потврди државниот советник во Министерството за здравство, Никола Грбчевски, кој рече дека се уште траат разговорите со сите засегнати страни, пренес е Слободен печат.

„Не би го нарекол ретерирање, би го нарекол фазна имплементација во смисла на тоа дека во дијалог со јавноста и во дијалог со бизнис заедницата одлучивме да одиме со мека имплементација. Имплементација што ќе значи на почеток опомени, едукација. И тоа е дел од оваа фаза на усогласување.

Дали ќе бидат 6 месеци, дали ќе бидат 8 месеци, дали ќе бидат 3 месеци, не можат да ви кажам “, вели Никола Грбчевски.

БИЗНИС и(ли) здравје

Угостителите го поддржуваат законот, AMA, ama побарале од Владата имплементацијата да оди 3 години, дури потоа да се казнува. Кажале дека доколку се имплементира веднаш ќе го погоди бизнисот и ќе има затворање на објекти и отпуштање на работници.

Велат законот е еден од најригорозните и е правен по пример на една Шпанија, Словенија каде 15-18 проценти од населението се пушачи, за разлика од кај нас каде се 60 до 65 проценти.

Истата дилема ја имаа и трговците со тутун, тие бараа начин на што да се повикаат за да добијат на време и одложување на примената на законот, за да се најдечаре за да не се загуби профитот.

Политичките фронтмени на власта, пак анализираа колку гласчи би можеле да загубат, колку ќе трпат критика, колкумина сопартијци ќе мора да ги кршат правилата со пушење по канцеларии, кафани и јавност, проблем ќе им биде што тоа ќе било видливо и ќе правело штета на рејтингот на Власта.

Загорозените граѓани, непушачите и тие кои му даваат значење на здравјето и чистата средина, никој не ги прашува.

