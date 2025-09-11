Бизон почина во скопската зоолошка градина

0 SHARES Сподели Твитни

Зоолошката градина во Скопје остана без уште едно животно. Тие објавија дека европски бизон, кој беше жител на Зоолошката градина во Скопје од 2011 година, починал утрово. Животното имало 17 години, додека властите објаснуваат дека животниот век на бизонот е помеѓу 14 и 20 години.„Со голема тага ја споделуваме веста дека нашиот европски бизон, кој имаше 17 години, почина утрово. Просечниот животен век на овие животни е од 14 до 20 години. Овој величествен и редок претставник на европската дива фауна е еден од најимпресивните жители на нашата зоолошка градина од 2011 година. Пред околу година и пол, му беше дијагностицирана пневмонија, по што започна долг процес на терапија и внимателно следење од страна на нашиот тим ветеринари и неговите старатели. Иако со голема посветеност успеавме да ја стабилизираме неговата состојба, во текот на последните две недели тој повторно покажа знаци на слабост и отежнато дишење. Веднаш му беше применета интензивна дневна антибиотска терапија, утврдена според антибиограмот, како и постојан надзор, но за жал, и покрај сите наши напори, не можевме да го спасиме“, велат од Зоолошката градина во Скопје.

