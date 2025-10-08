Билал Касами пресреќен – неговиот син ќе игра за албанската фудбалска репрезентација

Билал Касами, актуелниот градоначалник на Тетово и кандидат за нов мандат од коалицијата Вреди, објави радосна вест на својот фејсбук профил поврзана со неговото семејство, односно неговиот син.

„На врвот на кампањата, најубавата вест која неизмерно ме воодушеви дојде од Тирана. Мојот син, Лавдрим, доби покана од албанската фудбалска репрезентација У19 за два пријателски натпревари против Ирска. Ви благодарам!“, напиша Касами.

Среќниот татко со оваа објавува изрази огромна гордост за успехот на неговиот син, кој добил шанса да го облече дресот на младинската репрезентација на Албанија.