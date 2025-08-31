Билансот на убиени Палестинци во Газа се приближува до 63.400, уште 10 починаа од глад

0 SHARES Сподели Твитни

– Најмалку 63.371 Палестинец се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, додека уште 10 починаа од глад во енклавата, соопшти денес Министерството за здравство.Со најновите смртни случаи, бројот на жртви поврзани со глад од октомври 2023 година се искачи на 332 лица, од кои 124 деца.Министерството истакна дека 66 тела се донесени во болниците во последните 24 часа, додека 345 лица се повредени, со што вкупниот број на повредени во досегашните израелски напади достигна 159.835.„Многу жртви сѐ уште се заробени под урнатините и на патиштата, бидејќи спасувачите не можат да стигнат до нив“, се додава.Министерството, исто така, соопшти дека 15 Палестинци се убиени, а повеќе од 206 се повредени од израелски армиски оган додека се обидувале да дојдат до хуманитарна помош во последните 24 часа, со што вкупниот број на Палестинци убиени додека бараат помош достигна 2.218, а над 16.434 се ранети, сметајќи од 27 мај.Од 2 март, израелските власти целосно ги затворија сите гранични премини во Газа, втурнувајќи го 2,4-милионското население на територијата во глад.Проценката за безбедноста на храната поддржана од ОН веќе го потврди гладот ​​во северна Газа, кој се очекува да се прошири подалеку на југ до крајот на септември.Израелската армија ги продолжи нападите врз Појасот Газа на 18 март и оттогаш уби 11.240 Палестинци, а повредени беа 47.794, кршејќи го договорот за прекин на огнот и размена на затвореници што стапи на сила во јануари.Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради своите воени дејства во енклавата.

Пронајдете не на следниве мрежи: