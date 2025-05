Билетите се распродадоа: АЕК го чека пекол, Алкалоид ќе игра пред полни трибини

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската спортска, но особено ракометна јавност секако е во нетпрение да дојде недела кога тимот на Алкалоид го игра својот историски реванш финален дуел од Европскиот куп против тимот на АЕК од Грција. Нашиот претставник од Атина се врати со предност од првиот меч, но сега треба задачата да се одработи до крај и момците на Кирил Лазаров да го добијат противникот и на свој терен.

Истото ќе треба да го сторат пред полна сала, затоа што од РК Алкалоид предмалку објавија дека се продадени сите билети за овој дуел, кој инаку се игра в недела во салата Борис Трајковски со почеток од 20:30 часот.

Ова од РК Алкалоид и го посакуваа, салата да биде до врв полна со навивачи кои ќе ги бодрат младите ракометари до историски успех и европска титула.

ФОТО RK Alkaloid instagram

