Биле во брак 51 година, починаа од коронавирус еден по друг во интервал од шест минути

Двојка од Флорида, кои биле во брак 51 година, починаа од коронавирус. На оној свет отидоа скоро истовремено, во временско растојание од шест минути, иако нивниот син вели дека нивната состојба укажувала дека ќе ја пребродат болеста.

Според нивните блиски, Стјуарт Бејкер (74) и две години помладата Адријана Бејкер повеќе од половина век биле неразделни…

Но, кон средината на март се заразиле со коронавирус. Стјуарт, незнаејќи дека е заразен со Ковид-19, потоа бил примен и в болница, а Адријана останала дома.

Кога дознала дека на сопругот му се влошила состојбата и оти е префрлен на интензивна нега, односно дека е дефинитивно позитивен на коронавирусот, отишла и таа да се тестира. Тогаш и нејзе ѝ се слошило.

Веста за нивната смрт ја сподели нивниот син Бади Бејкер. Тој повикува сите да бидат свесни и внимателни и да ги следат препораките на лекарите и стручните лица.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020