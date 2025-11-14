0 SHARES Сподели Твитни

Били Ајлиш предизвика бура на социјалните мрежи откако објави серија објави на Инстаграм насочени директно кон Илон Маск, нарекувајќи го „…сиромашен, ку*кин кукавица“.

Ајлиш сподели повеќе графики од MyVoiceMyChoice.org на својата приказна на Инстаграм, опишувајќи што Маск може да финансира со своето богатство, вклучително и искоренување на светскиот глад, обнова на Газа, спасување на загрозените видови и обезбедување универзален пристап до чиста вода.

На еден слајд се тврдеше дека Маск би можел да потроши 40 милијарди долари годишно за да го стави крај на гладот ​​во светот до 2030 година, или 140 милијарди долари за да ја снабди целата планета со безбедна вода за пиење во текот на седум години.

Billie Eilish calls out Elon Musk for not using his wealth to aid humanity and resolve global issues:“f***ing pathetic p***y b**** coward” pic.twitter.com/ZL91tUdno0— Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Друг навел дека би можел да ги спаси сите 10.443 критично загрозени видови за приближно 1-2 милијарди долари годишно.

Четвртиот сугерираше дека 53,2 милијарди долари би можеле да ги обноват Газа и Западниот Брег, а уште поголеми инвестиции би можеле потенцијално да обноват делови од Украина и Сирија.

Со гореспоменатите бројки, нејзината најнова порака брзо почна да се споделува на социјалните мрежи и предизвика лавина од реакции.

На црна позадина, пејачката напиша: „Таа…кутра п*здина, кукавица“.

По оваа објава, на интернет се појавија коментари на поддршка, како и такви што ја критикуваа пејачката затоа што самата е доста богата.

Неодамнешните проценки ја проценуваат нето вредноста на Маск на близу 497 милијарди долари, што го прави најбогатиот човек во светот.

The post Били Ајлиш го навредува Илон Маск затоа што не го користи своето богатство за да им помогне на другите: „Кутра кукавица“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: