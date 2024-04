БИЛО НАЈУБАВОТО БЕБЕ НА ПЛАНЕТАТА и ја викале „АНГЕЛ“: Мајка и направила „МАШИНА ЗА ПАРИ“, а сега порасна и НИКОЈ НЕ ВЕРУВА како изгледа – потполно е променета

0 SHARES Сподели Твитни

Ира Мари Браун се прослави како шестмесечно бебе. Таа штотуку дојде на свет, но веќе ги освои срцата на пошироката јавност со својот посебен, прекрасен изглед. Со големи сини очи, долги трепки, полни усни и руси локни – девојката изгледала неодоливо како кукла.Ангелската убавица на малата Ира и донесе популарност преку ноќ – стана заштитно лице на бројни детски компании и реклами, а веќе на четири години се најде на модната писта и на големото платно. На шест години почнала да танцува и да пее, а до осум години можела да се пофали со фактот дека снимила четири филма!Ира беше наречена „синиот ангел“ и „најубавото бебе на светот“, а нејзините родители, покрај сето горенаведено, ја земаа и на натпревари за убавина за деца – каде редовно беше или победничка или меѓу првите на листата.Како што растеше девојчето, нејзиниот изглед стана по „обичен“. Таа сепак беше многу убава, но не толку поразлична од другите деца. View this post on Instagram A post shared by Aira Marie (@airamarie09)Нејзината мајка отиде до крајности – секојдневно ја шминкала Ира, и ставала перики и ја облекувала премногу гламурозно. Набрзо следеа критики од јавноста – многумина ја обвинија дека го „украла“ детството на детето, го терала да работи со полно работно време и дека неговата ќерка ја претворила во „машина за правење пари“.

Со текот на времето, славата на „синиот ангел“ избледе, а сега таа живее прилично нормален живот, иако се уште се труди да остане присутна во манекенството. Ајра денес има 14 години, иако изгледа неколку години постаро кога е целосно нашминкана и е на домашно школување. Медиумите пренесуваат дека во екот на славата заработувала преку 10 милиони долари годишно, па сега, иако се уште не е полнолетна, веќе е мултимилионер. View this post on Instagram A post shared by Aira Marie (@airamarie09)Тинејџерката истакнува дека сè уште ужива да биде на сцената, и дека кога ќе порасне сака да биде модел и актерка. Таа во март годинава учествуваше на американскиот натпревар за убавина за јуниори „Miss Silver Fox“ со кој се пофали на Инстаграм, но не постигна забележителен резултат.

