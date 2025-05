Билјана С. Црвенковска прогласена за авторка на годината

0 SHARES Сподели Твитни

На официјалниот профил на Македонската асоцијација на издавачи, беше обелоденето дека писателката Билјана С. Црвенковска е прогласена за автор на годината. Едицијата “Перископ”, издадена од “Бегемот”, доби признание како најдобра едиција, а романот “Тони” од Румена Бужаровска, кој има корица дизајнирана од Небојша Гелевски, беше избран за најдобра корица. Александар Маџаровски со неговиот јутуб-канал “Читачот” освои наградата за најдобар промотор на читачката култура за 2025 година.

Овој избор беше објавен од страна на Македонската асоцијација на издавачи (МАИ), која ги додели традиционалните признанија во периодот помеѓу два саема на книги. Според комисијата, Билјана С. Црвенковска е најпродаваниот и најпопуларниот автор за деца и млади во Македонија. Во меѓувреме, нејзините дела “Девет приказни за госпоѓица Сит” и “Ѕвезда Мрак и суштествата од Страшкоград” беа преведени на германски и хрватски јазик, соодветно. Црвенковска исто така беше присутна на промотивни настани и гостувања во Германија, каде што ја промовираше својата работа за време на Саемот на книга во Лајпциг, на покана од нејзиниот издавач “Мителдојчер ферлаг”. Вкупните продадени изданија на нејзините книги надминуваат 33.000 примероци.

Награди беа доделени во осум различни категории: автор на годината, најдобра едиција, најдобар дизајн на корица, најдобро ликовно-графички уредено издание, најдобра книга за деца, најкреативно издание, поттикнување на општествена одговорност и промотор на читачката култура. Изборот за најдобра едиција им припадна на издавањата “Избрани драми од Горан Стефановски”, “Арго” и “Перископ”. Наградите за најдобар дизајн на корица однесоа книгите “Три Марии”, “Книга за Петре: сите лица на расказот” и “Тони”, а за најдобро ликовно-графички уредено издание беа одбрани “Космогонија”, “Околу три по полноќ” и “Маскарада”.

Во категоријата за најдобра книга за деца, победници беа “Најмалиот џин Џуџо и најголемото џуџе Џино”, “Најмалиот остров на светот”, и “Нови бајки од Македонија”. За најкреативно издание, наградени беа “Се викам Храброст”, “Девојчето и куклата што патува” и “Приказни од Ѕунливото Море”. Признание за поттикнување на општествена одговорност добија донации на издавачкиот центар “Три”, проектот “Соба на бајките” и иницијативата “Секој збор заслужува да биде прочитан!” на издавачката куќа “Антолог”. Александар Маџаровски со неговиот јутуб-канал “Читачот” беше признат како најдобар промотор на читачката култура.

