Билјана Црвенковска на Саемот на книга во Лајпциг

Кире Галевски

На овогодинешниот саем на книги во Лајпциг, од 27 до 30 март, писателката Билјана С. Црвенковска ќе го промовира германското издание на нејзиниот роман „Девет приказни за госпоѓица Сит“ (Die neun Monde der Miss Sith). Објавен оваа година од германската издавачка куќа Мителдојчер ферлаг (Mitteldeutscher Verlag) од Хале, делото е преведено на германски од Корнелија Маркс. Маркс, како славистка и македонистка, има значајно искуство во преведување на дела од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Црвенковска ќе земе учество на неколку промоции во рамки на саемот. Во петок, на 28 март во 17 часот, во театарот „наТо“ (Die naTo), во рамки на фестивалот „Лајпциг чита“ (Leipzig Liest), ќе се одржи читачка промоција на нејзиниот роман, каде покрај Црвенковска ќе биде присутна и преведувачката Маркс. Модерацијата на настанот ќе биде во рацете на Клара Штрубе. Потоа, на истата дата во 20 часот, во театарот „Лофт“ (Lofft) во Лајпциг, Црвенковска ќе се вклучи во настанот „ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА СЀ!“ (VORBEREITEN AUF ALLES!). Ова ќе биде вечерно книжевно шоу – патување кое ќе истражува теми како истрајност, нови почетоци и слобода. Како ли се справувате со распад на системи, војни, прогонство или насилни искуства кога се чини дека сè околу вас паѓа? Авторите, вклучувајќи ја и Црвенковска, Елса Ајдс, Тања Арчимович, Барби Марковиќ, Фарук Шехиќ, Светлана Лавочкина и Јанис Јо Митевс, ќе ги истражуваат овие теми преку своите дела. На 29 март, Црвенковска ќе гостува на штандот на Мителдојчер ферлаг на саемот во Лајпциг, каде ќе потпишува книги од 14 до 15 часот. Во рамките на нејзината посета на Германија, на 27 март во 19 часот, Црвенковска настапи и на настанот „Денови на литература“ организиран од Градската библиотека во Магдебург, каде го претстави романот „Девет приказни за госпоѓица Сит“ во женскиот центар „Храброст“.

Ова дело, објавено од Чудна шума во 2019 година, е внимателно изградено како збирка раскази, поврзани со главна приказна која ги обединува. Делото користи тивки чекори на мачката како симбол кој ги врзува приказните преку наративните шеми и фуги. Сите ликови се наоѓаат на значајни раскрсници каде се спречени да донесат тешки одлуки. Романот бил финалист за наградата „Роман на годината“ на Фондацијата „Славко Јаневски“ во 2019 и досега е преведен на три јазици: германски, украински и српски.

