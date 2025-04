БИЛ ГЕЈТС: „НЕ ПЛАНИРАМ ДА ИМ ОСТАВАМ МНОГУ ПАРИ НА МОИТЕ ДЕЦА“

0 SHARES Сподели Твитни

Бил Гејтс, основачот на Мајкрософт и еден од најпознатите бизнисмени во светот, сподели многу личен став за наследувањето на неговото огромно богатство за време на гостувањето во подкастот на Раџ Шамани.

На прашањето колку пари ќе наследат неговите деца – ќерките Џенифер и Фиби и синот Рори – Гејтс изрази изненадувачко, но веќе познато мислење.

На забелешката на Шамани дека многу родители во Индија сметаат дека е нивна должност да го зачуваат целото свое богатство за своите деца, Гејтс одговори како што честопати нагласуваше претходно.

– Секој нека одлучи сам. Моите деца добија образование и одлично воспитување, но ќе наследат помалку од еден процент од моето богатство. Ова не е династија. Јас не барам од нив да го водат Мајкрософт – нагласи тој.

Овие зборови не ги изненадија оние кои го познаваат Гејтс и неговата филозофија за богатството и наследството. Тој смета дека луѓето кои стекнале огромни средства, особено во технолошкиот сектор, треба да донираат најголем дел од своите пари во хуманитарни цели, а со тоа да придонесат за социјалната благосостојба.

Богатството на Гејтс: Повеќе од милијарда долари за децата

Според Форбс, нето вредноста на Бил Гејтс моментално е 101,2 милијарди долари. Тоа значи дека неговите деца Џенифер, Фиби и Рори ќе наследат повеќе од милијарда долари, но, како што истакна Гејтс, помалку од еден процент од неговото вкупно богатство.

Одлуката на Гејтс да остави само мал дел од својот имот на своите деца го става во група богати луѓе кои веруваат дека парите може негативно да влијаат на животите на нивните наследници и затоа не сакаат да создаваат „династии“ кои ќе продолжат да инвестираат во семејното богатство.

Гејтс и хуманитарна работа: Фондација Бил и Мелинда Гејтс

Во 2000 година, Гејтс, заедно со неговата поранешна сопруга Мелинда, ја основаа Фондацијата Бил и Мелинда Гејтс, чија цел е да ја подобри здравствената заштита и да ја намали сиромаштијата ширум светот. Гејтс се залага парите што ќе им ги остави на своите деца да бидат насочени кон хуманитарни иницијативи.

Богатство и донации: Гејтс не е сам во своите ставови

Гејтс не е единствениот богат човек кој верува дека богатството може да има негативно влијание врз наследниците. Исто така, инвестицискиот магнат Ворен Бафет, уште еден најбогат човек во светот, донираше повеќе од 60 милијарди долари од своето богатство. Исто така, за секое од неговите три деца, Бафет во тестаментот назначил советници да се грижат за имотот и нивната распределба, нагласувајќи ја важноста од одговорно управување со големото богатство.

Пристапот на Гејтс: Различни перспективи за наследството и богатството

Пристапот на Гејтс кон наследството го покренува прашањето што значи богатство во денешното општество и како тоа треба да се искористи за доброто на општеството. Иако многумина веруваат дека правото на секој богат родител е да остави дел од своето богатство на своите деца, Гејтс верува дека неговите деца треба да се потпрат на сопствените способности и успех, а не на наследство што би можело да ги направи зависни.

