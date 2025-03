БИЛ ГЕЈТС: ТРИТЕ ПРОФЕСИИ КОИ ЌЕ ОСТАНАТ ВАЖНИ И ПОКРАЈ РАЗВОЈОТ НА ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

0 SHARES Сподели Твитни

Коосновачот на Мајкрософт, Бил Гејтс, предупредува дека вештачката интелигенција ќе автоматизира многу традиционални работни места, со што цели професии ќе бидат застарени. Сепак, некои кариери имаат уникатни особини што ги прават отпорни на нарушувања предизвикани од вештачка интелигенција.

Гејтс сугерира дека ефикасноста на вештачката интелигенција може да доведе до пократка работна недела, потенцијално намалувајќи ја на три дена. Но, тој предупредува дека само оние во секторите отпорни на вештачка интелигенција ќе напредуваат во оваа нова реалност. Прилагодувањето на овие промени ќе биде критично бидејќи автоматизацијата ја преобликува глобалната работна сила.

Гејтс истакнува три професии кои остануваат незасегнати со подемот на вештачката интелигенција: кодери, експерти за енергија и биолози. Овие улоги бараат ниво на човечка експертиза, надзор и креативност што вештачката интелигенција сè уште не може да ја повтори.

Кодери: Иако вештачката интелигенција може да генерира код, таа сепак прави грешки кои бараат од човечките програмери да ги поправат и доработат. Гејтс нагласува дека кодерите ќе останат од суштинско значење за унапредување на системите за вештачка интелигенција, осигурувајќи дека тие функционираат правилно и поттикнуваат иновации. ВИ се потпира на човечката експертиза за да се развива, што значи дека квалификуваните програмери ќе продолжат да играат клучна улога во обликувањето на иднината на технологијата.

