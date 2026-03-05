Битиќи: Ескалацијата на ситуацијата на Блискиот Исток ќе влијае на зголемувањето на цените и инфлацијата во земјата

0 SHARES Сподели Твитни

Во следните две недели ќе го видиме првиот ефект, изјави пратеникот и економист Фатмир Битиќи, предупредувајќи дека со ескалацијата на ситуацијата на Блискиот Исток ќе има зголемување на цените и инфлацијата, пишува ТВ21.

Битиќи во емисијата „Клик Плус“ изјави дека „парите што ги имаат сиромашните граѓани вредат помалку бидејќи ќе можат да трошат помалку“, а во меѓувреме имаше и критики кон приватниот сектор и бизнисите, бидејќи, како што рече, за време на кризите се обиделе да профитираат со зголемување на цените.

„Бизнисите не се однесуваа многу морално и етички за време на кризи. Тие обично остваруваа најголем профит за време на кризи. Дури и во времето кога јас бев на власт и со разни мерки се обидувавме да ги запреме, искуството покажува“, изјави Битиќи.

Битиќи додаде дека Владата има инструменти во рака „и дека земјата е изолирана од политичка перспектива, но не и од економска перспектива, додавајќи дека мора да се преземат мерки на претпазливост“.

