Битиќи: Намалувањето на ДДВ за горивата е само лепење фластер на рана

„Само со намалување на ДДВ не се решава енергетски проблем. Тоа е само лепење на фластер на раната, а не терапија на процесите кои водат до проблемот“, ја коментира владината одлука за симнување на стапката на ДДВ за горивата од 18% на 10%.

„Кога чекате три недели во вакви услови, вие не стоите во место, вие се движите наназад, дозволувате кризата да се прелее. Моменталната позиција на Владата дозволува непречено функционирање на механизам преку кој привремениот шок преминува врз траен удар врз цените. И затоа задоцнета мерка не е неутрална мерка, таа има цена која денес ја плаќа граѓанинот, а утре ќе ја плати и економијата. Кога една влада мисли дека со една даночна корекција го решила проблемот, таа или не ја разбира кризата или се обидува да ја смири јавноста со половична мерка“, посочи Битиќи.