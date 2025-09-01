Битиќи: Со новото задолжување, ВМРО-ДПМНЕ ја потврди својата негрижа за граѓаните

0 SHARES Сподели Твитни

„Со новото задолжување, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ потврди лицемерие, непочитување на граѓаните и уште еднаш покажа неодговорност во управувањето со јавните финансии“, реагираше пратеникот на СДСМ, Фатмир Битиќи, во денешната Комисија за финансирање на буџетот.Тој нагласи дека пратениците кои сега се дел од владата гласаа, ќе гласаат за ново задолжување, за изградба на училишта, но ова е истиот закон што самите го блокираа и клеветеа во 2021 година.„Ова е иницијатива покрената од претходната влада предводена од СДСМ, во стратешката рамка со Светска банка за периодот 2019 – 2023 година. Ова е проект на СДСМ, а ВМРО-ДПМНЕ денес се обидува да се претстави како поддржувач на нешто што самата го блокираше. Гласаа против во 2021 година, денес гласаат за. Без извинување, без објаснувања. Без никаква фундаментална промена во проектот. Единственото нешто што се промени е нивниот партиски став“, рече Битиќи.

