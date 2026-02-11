Битиќи: 82-то место на Македонија по квалитет на живот не се совпаѓа со пи-арот на Владата

Пратеникот на СДСМ, Фатмир Битиќи оценува дека „пи-арот на Владата не се совпаѓа со реалноста, бидејќи се прават селективни споредби“.

„Garbage in, garbage out (GIGO) – кога во економската дебата се внесуваат селективни споредби, самопофалби и бројки без контекст, на излез добиваме лажна „четврта економија во Европа“. А во однос на она што граѓаните го чувствуваат, Македонија е 82-ра по квалитет на живот.

Во таков контекст, расправата за 600 евра минимална плата не е прашање на „впечаток“, туку на достоинствено вреднување на трудот. Под таа граница, државата практично порачува дека е нормално човек да работи цел месец и сепак да остане сиромашен“, стои во објавата на пратеникот.