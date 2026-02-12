Битката за Америка започна! Дронови нападнаа на САД, авијацијата запука на беспилотни летала – Белата куќа издаде итно соопштение

0 SHARES Сподели Твитни

Американските воздухопловни сили соборија беспилотни летала поврзани со мексиканските нарко-картели откако тие го нападнаа американскиот воздушен простор, што доведе до итно затворање на воздушниот простор над градот Ел Пасо, Тексас, соопшти Белата куќа.

Федералната администрација за воздухопловство привремено го суспендираше целиот воздушен сообраќај од безбедносни причини , но забраната беше укината неколку часа подоцна откако беше утврдено дека повеќе нема закана за цивилните летови.

„Дронови на мексиканскиот картел го нарушија воздушниот простор на САД. Министерството за војна презеде мерки за онеспособување на овие дронови “, се вели во официјалното соопштение на Белата куќа.

ФАА објави дека, во соработка со Министерството за војна, утврдиле дека нема понатамошна опасност за комерцијалниот воздушен сообраќај. ФАА потврди на X Network дека сите летови се враќаат во редовна работа.

Блокада на воздушниот простор над Ел Пасо

Привремената забрана опфаќаше област широка околу десет милји, приближно пет милји југозападно од градот, од земјата до надморска височина од 18.000 стапки. За време на забраната, сите летови, вклучувајќи ги и полициските и медицинските хеликоптери, беа суспендирани, што е исклучително редок потег во современата американска авијација.

Меѓународниот аеродром Ел Пасо соопшти дека ФАА издала привремено ограничување на летовите до и од градот без претходна најава, истакнувајќи дека станува збор за мерка поврзана со безбедносни ризици. Аеродромот се смета за клучна воздушна порта за Западен Тексас, Јужен Ново Мексико и Северно Мексико, опслужувајќи голем број големи авиокомпании.

Пилотите кои ќе ја прекршеа забраната беа заканувани со можност да бидат запрени, испрашувани или приведени од полицијата и безбедносните служби.

Преседан во современата американска авијација

Како 23-ти најголем град во Соединетите Американски Држави, Ел Пасо игра важна улога во националната мрежа за воздушен сообраќај, поради што краткорочното затворање на неговиот воздушен простор можеше да предизвика големи прекини во сообраќајот низ целата земја.

Последен пат целиот воздушен простор на САД беше затворен од безбедносни причини по терористичките напади на 11 септември 2001 година, додека воздушниот простор над Њу Орлеанс беше привремено затворен по ураганот Катрина, но тогаш поради лоши временски услови. За разлика од тие случаи, забраната над Ел Пасо ги вклучуваше сите летови над градот, што речиси никогаш не се случува во современата американска авијација.

