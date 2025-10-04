Биткоинот блиску до нов ценовен рекорд

Цената на Биткоинот денес значително се зголеми, приближувајќи се до својот рекорден максимум, бидејќи затворањето на американската влада влегува во својот трет ден. Инвеститорите се свртуваат кон најпознатата криптовалута во светот како безбедно засолниште во услови на политичка несигурност во САД, пишува CNBC.

Најстарата криптовалута во светот се тргуваше по цена од 123.874 долари, што претставува зголемување од приближно 2% на дневна основа. Ова го става биткоинот на само 1% од својот рекорден максимум од нешто над 124.000 долари во средината на август. Само оваа недела, неговата вредност се зголеми за импресивни 12%.

Зголемувањето на побарувачката за децентрализираното средство дојде откако американските пратеници не успеаја да постигнат договор за федерално финансирање, принудувајќи ја американската влада да се затвори во среда.

„Затворањето е важно овој пат“, напиша Џеф Кендрик од Standard Chartered Bank. „За време на претходното затворање на Трамп (22 декември 2018 година до 25 јануари 2019 година), Биткоинот беше на поинакво место отколку што е сега, па затоа малку правеше.“

„Сепак, оваа година Биткоинот се тргуваше со „ризик од владата на САД“, најдобро илустрирано со неговата врска со премијата кон приносите од американското Министерство за финансии“, додаде Кендрик. Аналитичарите во Standard Chartered Bank очекуваат биткоинот наскоро да достигне нов максимум, а потоа и вредност од 135.000 долари.

Во потрага по заштита од растечките политички и економски тензии, трговците се свртуваат кон други средства. Цената на златото се зголеми за 0,5% на 3.876,55 долари за унца, забележувајќи добивка од повеќе од 2% оваа недела. И покрај геополитичките неизвесности, дел од парите беа инвестирани во акции во петокот. Индексите S&P 500 и Nasdaq Composite исто така забележаа добивка од 0,5% и 0,27%, соодветно.