Биткоинот губи илјадници долари oд минута во минута

Биткоинот, најголемата криптовалута во светот според пазарната вредност, доживеа остар пад во петокот откако американскиот претседател Доналд Трамп го ескалираше трговскиот конфликт со Кина.

Трамп најави зголемување на царините за кинескиот извоз во САД на 100% и воведување контрола на извозот на „целиот критичен софтвер“. Оваа одлука е одговор на кинеските ограничувања за извоз на ретки земни метали, клучни за технолошкото и индустриското производство.

Порано во петокот, Биткоинот ослабе на околу 117.000 долари по утринските коментари на Трамп и набрзо падна под 110.000 долари, што е пад од 12% во последните 24 часа. Според CoinGlass, трговците кои се обложувале на раст на цените претрпеле повеќе од 7 милијарди долари во ликвидации.