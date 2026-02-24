Биткоинот паѓа, денес се тргува околу 63.000 долари

На глобалните пазари на криптовалути денес, најпознатата дигитална валута биткоин се тргува околу приближно 63.000 американски долари, што укажува на продолжување на негативниот тренд од претходните денови. Пазарот покажува слабеење и намалена доверба кај инвеститорите, особено по серијата на натрупани загуби во последната недела.

Овој пад го одразува четвртиот ден по ред со негативни движења, при што биткоин бележи осцилации и се наоѓа под притисок на финансискиот пазар. Пазарните аналитичари пренесуваат неколку клучни фактори кои придонесоа за тековниот тренд. Прво инвеститорите се повлекуваат од ризични средства како криптовалутите и бараат стабилни вложувања, што го намалува капиталот во дигиталните пазари. Исто така објавувањето на нови трговски тарифи и економски неповолни вести предизвикаа широка нервоза во финансиските пазари, што дополнително ја притисна вредноста на биткоин.

Вкупната вредност на криптопазарот бележи благо намалување, а трговскиот обем е исто така под притисок. Овој тренд ја отсликува општата пазарна клима каде што инвеститорите стануваат повнимателни и помалку склони кон ризични вложувања, особено кога глобалните финансиски пазари се нестабилни.