Со серија твитови кои наидоа на огромен интерес, поддршка како и осуда Претседателот на Ел Салвадор соопшти дека Биткоин ќе стане официјално средство за плаќање во Ел Салвадор.

Welcome to the future 🇸🇻 #Bitcoin pic.twitter.com/j30vcZVXvJ

Оваа мала држава во Централна Америка ќе стане прва во светот во која една криптовалута е официјално платежно средство.

Букеле, 39-годишен, десничарски популист, кој дојде на власт во 2019 година, има силно мнозинство од 56, од вкупно 84 места по убедливата победа на законодавните избори минатиот март.

Тој е свесен дека со ова станува трн во прстот на многу моќни интереси…

Some powerful interests will try to make this historical #Bitcoin move fail.

They know what it means if it succeeds.

It will.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021