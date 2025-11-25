Битолска директорка на „Завод и музеј“ создала ново работно место и сама се унапредила

Директорката на Националната установа „Завод и музеј“ – Битола, 53-годишната М.С., отворила повисоко работно место и самата се унапредила, соопшти полицијата.

Притоа, таа го укинала претходното работно место „виш кустос“ и си создала ново „кустос советник“, позиција која е едно ниво повисоко.

Полицијата тврди ваквата промена на Актот за систематизација била направена спротивно на Законот за вработени во јавен сектор и на Законот за работни односи. Со тоа, пријавената, според истрагата, несовесно постапила во извршувањето на своите службени овластувања.

Полицијата ја товари за кривично дело „несовесно работење во службата“, а предметот е доставен до надлежното обвинителство за понатамошна постапка.