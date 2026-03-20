БиХ и Хрватска реагираат со ограничувања и построги контроли на бензинските пумпи поради зголемувањето на цената на горивата

Цените на горивата растат и во Босна и Херцеговина и во Хрватска поради глобалната нафтена криза, иако во двете земји се воведени ограничувања и построги инспекциски контроли. Цената на дизелот во БиХ е околу 3,30 КМ (198 динари) за литар, бензинот 2,79 КМ (167 динари), а бензинот 1,49 КМ (90 динари) за литар. Во Хрватска, евро дизелот е 1,55 (183 динари) за литар, евро супер 1,50 (177 динари), а синиот бензин 89 центи (105 динари) за литар, пренесува „Н1 Сараево“.

Репортерката на Н1 од Сараево, Татјана Дрљиќ, вели дека има зголемување на цените и во Босна и Херцеговина, и дека некои бензински пумпи ги зголемиле цените над дозволените маржи, што ги принудило инспекциските контроли да реагираат.

Репортерот на N1 исто така вели дека прогнозите на економските експерти не се оптимистички ако конфликтите на Блискиот Исток не завршат до април. Тие најавуваат дека цената на барел би можела да надмине 180 долари, што, како што велат, би значело дека граѓаните во БиХ би морале да издвојат до четири КМ за литар дизел.

Во Федерацијата, ограничувањето на маржата на горивото е на сила долго време, што значи дека дистрибутерите не можат самостојно да ги зголемат цените, иако, како што вели репортерот од Сараево, имало случаи кога тие ги зголемиле неоправдано.

Во Република Српска, мерка за ограничување на цените на горивата беше донесена пред неколку дена кога премиерот на ентитетот Саво Миниќ објави дека ќе започне и построги инспекциски контроли.

Репортерката на Н1 од Загреб, Маја Штрбац, изјави дека нафтената криза не ја заобиколила ниту Хрватска, и дека цената на пумпите за евродизел е 1,55 евра (183 динари) за литар, евро супер е 1,50 евра (177 динари), додека синиот бензин е 89 центи (105 динари) за литар.

На пумпите во Хрватска е воведено ограничување на „синиот бензин“ (масло за земјоделци со повластена цена, prim.aut), и е можно да се налеат само 250 литри, што најмногу ги вознемирува земјоделците кои велат дека тоа не им е доволно на почетокот на жетвата.

Репортерката Н1 од Загреб известува дека има зголемување на цената на намирниците – делумно како мерка на претпазливост, делумно поради стравот што владее кај граѓаните.

Хрватската влада, исто така, усвои одредени мерки за ограничување на максималните цени на горивата и систем за пресметка од две недели, што значи дека цените на горивата се менуваат на секои две недели, што беше во сила и за време на пандемијата на коронавирусот.

Репортерот на N1 забележува дека во Хрватска е забележлив тренд на затворање на помали добавувачи на нафта и енергија бидејќи не е профитабилно за нив да продолжат со бизнисот во околностите на глобалната криза.