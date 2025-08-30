Бицепсите на бугарската принцеза ги оставаат луѓето без зборови: Пред 20 години таа беше убавица каква што светот никогаш не ја видел, а денес… (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Принцезата Калина од Бугарија, единствената ќерка и петто дете на кралот Симеон и кралицата Маргарита, денес изгледа како моќник од акциони филмови.Минатото лето, бугарската принцеза Калина стана сензација кога се појави во јавноста по долго време и го шокираше светот со својот изглед . Принцезата беше фотографирана во Софија со својот сопруг Китин Муњоз и синот Симеон Хасан Муњоз, а вниманието го привлече со своите мускулести бицепси и лицето, кое драстично се промени со текот на годините.Сите го гледаа нејзиното мускулесто тело во тесна блуза во која изгледаше како силен човек од филмовите. Калина повторно се повлече од медиумите, а неодамна беа објавени и нови семејни фотографии.Пригодата беше значајна, со оглед на тоа што беше роденден на младиот принц Симеон, и тоа не било кој, туку 18-ти. Кралот Симеон II позираше со својот внук, бугарскиот принц Симеон, Китина Муњоз и бугарската принцеза Калина во Вранската палата, по повод оваа прекрасна прослава што се одржа на 14 март 2025 година во Софија.Која е принцезата Калина од Бугарија?Родена на 19 јануари 1972 година, принцезата Калина од Бугарија е единствената ќерка и петто дете на кралот Симеон и кралицата Маргарита.Уште од рана возраст, принцезата се интересирала за уметност. Дипломирала на Францускиот лицеј, а потоа го продолжила образованието во Англиското училиште во Мадрид. Подоцна отишла во Лондон, каде што дипломирала историја на уметност. Во 2002 година, принцезата Калина се омажила за Антонио Хозе (Китин) Муњоз и Валкарсел, шпански поморски навигатор и истражувач, кој е и амбасадор на добрата волја на УНЕСКО. Во март 2007 година, двојката добила син, Симеон-Хасан. Калина претходно открила дека нејзиниот син зборува пет јазици – бугарски, шпански, англиски, француски и арапски.Што рекла принцезата Калина од Бугарија за кревањето тегови?Во мај 2024 година, принцезата Калина беше забележана за првпат од 2020 година, покажувајќи ја својата нова мускулеста фигура.– Не го очекував тоа. Едноставно облеков фустан без ракави. Во 21 век, физичкиот изглед на жената не треба да биде вест, рекла таа, осврнувајќи се на својот нов изглед за „Hola“, пренесува The Sun.– Ако не тренирам, не се чувствувам добро. Единствената причина зошто го правам тоа е за да бидам здрава и да се чувствувам добро, рече таа отворено за прв пат за своето импресивно мускулесто тело до „Здраво“, а потоа се осврна на својот режим на вежбање.– Правам четири серии од 12 повторувања. Кревам 70 килограми за грб (задно повлекување), 30 килограми за рамена (15 во секоја рака) со тегови и 20 килограми за бицепс свиткување.

The Princess of Bulgaria, Kalina, has undergone some drastic physical changes. She has attributed these changes to her lifestyle of exercising and staying fit. “I am dedicated to training with weight loads and body health, I am an athlete" The mainstream confirmed this has… pic.twitter.com/pwLm68SkUe — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 15, 2024

Покрај тоа, таа откри дека нејзиниот активен животен стил вклучува дневни прошетки со нејзиното куче на планината до четири часа. Тој, исто така, скија на снег, вози змејови и јава коњи.– Кога твоето тело и ум велат „доста“, твојот дух мора да каже: „Но, на крајот, секогаш вреди“, рече таа.Што се случи со бугарското кралско семејство?Последното бугарско кралско семејство потекнува од огранокот Кохари на династијата Саксобурготски и Готи. Тие владееле со Бугарија од 1887 до 1946 година. Последниот цар, Симеон II, станал премиер на Бугарија во 2001 година и ја држел таа позиција до 2005 година. Членовите на кралското семејство ги користат титулите Принц (Принцеза) на Бугарија и Војвода (Војвотка) на Саксонија, со стилот на Кралско Височество.



