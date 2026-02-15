Бијонсе и официјално спомената во досиејата на Епштајн: Обожавателите ширум светот се бесни

0 SHARES Сподели Твитни

Сега е официјално потврдено дека Бијонсе се споменува во досиејата на Епштајн, откако Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) формално поднесе извештај до Конгресот за документите објавени согласно Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн, објави Политико.

Извештајот беше поднесен на 14 февруари 2026 година од страна на државната обвинителка Пам Бонди, заедно со заменик-државниот обвинител Тод Бланш.

Иако Ројтерс не ја објави содржината на писмото од шест страници, копија од него сподели независниот американски новинар Арон Парнас. Редакцијата на „Минт“ не можеше да ја потврди автентичноста на писмото или неговата содржина.

Министерството за правда наводно објавило речиси 3,5 милиони документи, многу од нив сериозно редигирани, како и повеќе од 2.000 видеа и 180.000 фотографии, со цел да се усогласи со Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн .

Што вели писмото?

Во наводното писмо до Конгресот се објаснува зошто Министерството за правда ги редактирало досиејата на Епштајн.

Исто така, содржи список на сите државни функционери и „политички експонирани лица“ кои беа именувани или споменати во објавените материјали.

Како што објави Ројтерс, повикувајќи се на Политико, писмото содржи општ опис на видовите извршени редакции, како и опширен список на познати личности, дури и оние кои немале контакт со Епштајн или неговата долгогодишна соработничка Џилијан Максвел, но биле споменати во извори како што се новински статии.

Писмото е адресирано до претседателите на комисиите за правосудство на Сенатот и Претставничкиот дом, но не го наведува контекстот во кој се појавуваат одредени имиња.

„Имињата се појавуваат во досиејата објавени според Законот во различни контексти. На пример, некои лица имале обемна директна е-пошта комуникација со Епштајн или Максвел, додека други се споменуваат само во дел од документот (вклучувајќи ги и медиумските извештаи) што на прв поглед не е поврзан со случајот Епштајн и Максвел “, се наведува во писмото, кое беше споделено на социјалните мрежи.

Бијонсе и Џеј-Зи

Според друг корисник на социјалните мрежи, „ова не е „список на клиенти“ или доказ за вина преку асоцијација, туку список на сите имиња што се појавиле за време на истрагите, во дневниците на летови, е-поштата, црните тетратки и слично“.

Наводната „листа“ содржи повеќе од 300 имиња.

Поради оваа информација, обожавателите на пејачката низ целиот свет се бесни. Тие го споделуваат споменатиот документ на социјалните мрежи и пишуваат дека Бијонсе мора да биде затворена поради ова и не може да ужива во статусот на поп-ѕвезда.

