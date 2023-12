Бијонсе на удар поради изгледот: „Зошто толку се трудиш да бидеш белa?“

0 SHARES Сподели Твитни

БИЈОНС на Инстаграм сподели фотографии направени на 54-тиот роденден на нејзиниот сопруг Џеј Зи. Таа позираше во кратко бунда и проѕирно боди, а фановите во коментарите ја обвинија дека ја избелува кожата како Мајкл Џексон.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Вие ги следите стапките на Мајкл Џексон. Тажно”, “Зошто толку се трудиш да бидеш белa?”, “Очигледно мрази да биде Афроамерикаnka”, “Таа станува побела”; и “Таа изгледа како Ким Кардашијан” се некои од коментарите.

Запомнете, Бијонсе беше мета на критики за нејзиното појавување на премиерата на Renaissance: A Film by Beyonce. Пејачката на настанот се појави со руса коса и бела кожа, а многу фанови ја обвинија дека ја осветлила кожата како Мајкл Џексон.

Пронајдете не на следниве мрежи: