Би-Би-Си: Како Русија ги избегнува западните санкции за нафта – „Флота во сенка“ и „зомби танкери“

Би-Би-Си

„Флота во сенка“, „зомби танкери“ или „танкери-духови“. Така Русија ги нарекува бродовите кои, и покрај санкциите, транспортираат милиони барели нафта за да ловат купувачи низ целиот свет за зделки со поволни цени.

Врз основа на ова, Кремљ тврди дека Русија е имуна на санкциите на американскиот претседател Доналд Трамп и на црната листа на нејзините две најголеми нафтени компании.

Нејзините клиенти вклучуваат ирански ајатоласи, венецуелски генерали, па дури и опортунистички и бескрупулозни западни бизнисмени кои повеќе се грижат за профитот отколку за заканите за животната средина или безбедноста, а во некои случаи и за слободата.

И слободата на самите екипажи на овие бродови, кои се повеќе се забораваат и се оставаат на море со месеци или дури и години.

Активноста на оваа флота привлече особено внимание по инвазијата на Украина во 2022 година, бидејќи главен корисник е режимот на рускиот претседател Владимир Путин.

И не само за шверц на главната извозна стока на Русија и добивање пари за финансирање на нејзината „воена машина“, како што рече Трамп, туку и за „хибридни“ шпионски и саботажни операции против земјите од НАТО во Европа, како и за саботирање на подводните кабли и цевководи што им служат.

Русија е меѓу трите најголеми извозници на нафта во светот, заедно со САД и Саудиска Арабија.

Во 2024 година, Русија произведуваше околу 10 проценти од светската нафта, според американската Администрација за енергетски информации.

Пред војната во Украина, речиси целиот нејзин извоз на нафта по море го вршеа западни танкери, претежно грчки.

Трговските операции се спроведуваа во Швајцарија, а осигурувањето беше купено во Лондон.

Но, сега четири од пет танкери што превезуваат руска нафта не се осигурани од една од 12-те компании во Меѓународната група за заштита и осигурување, која покрива околу 90 проценти од целиот товарен превоз, проценуваат аналитичарите во СиП Глобал.

Тие проценуваат дека флотата во сенка сега транспортира 80 проценти од руската нафта, и покрај западните санкции.

Флотата во сенка сега носи 80 проценти од рускиот извоз на нафта по море, и покрај западните санкции, проценуваат аналитичарите.

„Русија изгради флота од танкери за нафта во сенка што ѝ овозможуваат да ги избегне санкциите“, вели Бенџамин Хилгенсток, виш економист на Киевската школа за економија. „Но, тие се исто така стари, лошо одржувани и веројатно нема да бидат соодветно заштитени од излевање на нафта.

„И, како што се случува, околу три четвртини од рускиот извоз на нафта по море мора да тргне од пристаништата во Балтичкото и Црното Море, што значи дека овие бродови минуваат низ европските води неколку пати секој ден.“

Речиси еден од пет танкери на море е дел од оваа флота во сенка, кои ‘рѓосуваат бродови што пловат под нејасни знамиња за да шверцуваат нафта од земјите под санкции.

Половина носат руска нафта и нафтени производи, 20 проценти само иранска нафта и 10 проценти само венецуелска нафта, но преостанатите 20 проценти не се поврзани со ниту една земја. Ова значи дека тие носат нафта произведена од повеќе од една земја под санкции.

Најголемите бродови, кои им служат на Русија, Иран и Венецуела, првенствено пловат кон Индија и Кина – најнаселените земји во светот и најголемите поморски увозници на нафта и нафтени производи. Помалите купувачи на руска нафта се Турција, Сингапур и Обединетите Арапски Емирати.

За да ги сокријат своите траги, бродовите од флотата во сенка:

-Пренесуваат нафта од брод до брод во меѓународни води, каде што властите за контрола на пристаништата се помалку внимателни, а понекогаш и во лоши временски услови, за да го прикријат потеклото на товарот

-Го оневозможуваат или манипулираат системот за автоматска идентификација, кој емитува податоци како што се позиција, брзина, курс, име, знамиња и тип на брод, понекогаш толку несмасно лажно претставувајќи локации што се чини како бродовите да „пловат по копно“, како што направи Црниот Бисер во филмската франшиза Пиратите од Карибите

-Стануваат „бродови-духови“, криејќи ги деталите за сопственоста, менувајќи го нивното знаме на регистрација или воопшто не пловат, па дури и преименувајќи го целиот танкер неколку пати месечно

стануваат „бродови-зомби“, емитувајќи уникатни регистрациски броеви на Меѓународната поморска организација кои всушност се доделени на бродови наменети за отпад, слично како да се користи идентитетот на мртво лице

Бројот на бродови под лажни знамиња се зголеми за најмалку 65 проценти во првите осум месеци од 2025 година, според податоците од фирмата за поморска аналитика Виндвард.

Тие проценуваат дека флотата во сенка сега брои околу 1.300 бродови.

Услугите за регистрација на знамиња, исто така, нагло се зголемија. Повеќето се едноставно измами.

Додека другите се технички легални, земјите што ги издаваат се нови во бизнисот и немаат волја или способност да следат како се користи нивното знаме.

„Глобалниот превоз е регулиран на таков начин што државите со знамиња се одговорни да обезбедат дека сите се придржуваат до техничките стандарди и дека заштитата од излевање нафта е соодветна“, вели Хилгенсток. „Сепак, кога станува збор за руската флота во сенка, зборувате за јурисдикции на кои едноставно не можете да се потпрете за извршување на таа функција.“

Танкер со знаме на Бенин, за кој се сомнева дека служи како лансирна рампа за мистериозни летови со беспилотни летала што доведоа до затворање на аеродром во Данска, беше задржан покрај францускиот брег во октомври 2025 година, изјави обвинителот на Брест, Стефан Келенбергер, за АФП.

Екипажот „одби да соработува“ и „не успеа да ја оправда националноста на бродот“, рече тој.

„Боракеј“, кој штотуку е преименуван од Пушпа, беше и „Одисеј“, „Варуна“ и „Кивала“ – и леташе под седум различни знамиња.

Кога беше преместен од француската морнарица, тој носеше 750.000 барели сурова нафта од рускиот нафтен терминал во Приморск, во близина на Санкт Петербург, до Вадинар, Индија.

Исто така, имаше сомневања за упади на руски беспилотни летала во воздушниот простор на членките на НАТО, Шведска, Норвешка и Германија.

И во четвртокот, 6 ноември 2025 година, аеродромот во Брисел беше принуден привремено да се затвори откако беспилотни летала беа забележани во близина и на други локации, вклучително и воена база, во Белгија.

Русија негира дека води „хибридна војна“ против нејзините украински сојузници.

Како резултат на истрагата во Боракај, земјите од НАТО ја започнаа мисијата „Балтичко набљудување“.

„Капетаните на бродовите мора да разберат дека потенцијалните закани за нашата инфраструктура ќе имаат последици, вклучително и евентуално качување, заплена и апсење“, рече генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

Велика Британија, Данска, Шведска и Полска велат дека проверуваат документи за осигурување во Ламанш, Данскиот теснец, Финскиот Залив и теснецот меѓу Шведска и Данска.

Естонија, Финска, Германија, Исланд, Латвија, Литванија, Холандија и Норвешка, исто така, се согласија да ја „нарушат и одвратат“ руската флота во сенка, како одговор на неколку необјаснети сечења на кабли и подводни инциденти поврзани со инфраструктурата во Балтикот.

Но, бродовите на флотата во сенка можат да бидат пресретнати само во пристаниште или во територијалните води, тесна зона оддалечена 12 наутички милји од брегот.

Во меѓународните води, ова е многу потешко, особено затоа што Западот е водечки светски застапник на слободата на навигација.

Според принципот на „невин премин“, државите можат да пресретнат само бродови за кои веруваат дека ја загрозуваат нивната безбедност.

Руските политичари изјавија дека секоја непријателска акција против танкери што носат руска нафта ќе се смета за напад врз Русија.

И кога Естонија се обиде да задржи танкер за нафта што пловел без знаме помеѓу Естонија и Финска во мај 2025 година, Москва испрати борбени авиони да го обиколат.

Но, флотата во сенка може да претставува уште поголема закана од тоа за глобалната безбедност.

Големите бродски компании обично ги отстрануваат танкерите по околу 15 години служба.

По 25 години, тие обично завршуваат како старо железо.

Но, тоа не е случај со танкерите од флотата во сенка.

Во декември 2024 година, руските власти се бореа да содржат до 5.000 тони нафта истурена во Керченскиот теснец од два танкери стари 50 години оштетени во силна бура.

Висок руски научник го нарече излевањето најлошата „еколошка катастрофа во земјата“ во 21 век.

„Ова е прв пат нафта што се користи како гориво да се истури во толку големи количини“, изјави Виктор Данилов-Данилијан, раководител на Руската академија на науките, за еден руски дневен весник.

Форманските компании во јурисдикции како Дубаи, од кои некои се финансирани од руски нафтени компании, според „Фајненшл тајмс“, купуваат бродови на крајот од нивниот работен век, дестабилизирајќи го пазарот и обесхрабрувајќи ги инвестициите во нови танкери.

Процесот на брзо купување и продажба од страна на анонимни или новоформирани компании потоа се користи за дополнително прикривање на одговорноста.

И овие танкери се исто толку лошо одржувани колку што се регулирани – склони кон механички дефекти и истурања – додека скршените или онеспособените транспондери исто така го зголемуваат ризикот од судири со други бродови во тесни води.

Сепак, овој високоризичен, таен бизнис е исклучително профитабилен.

Танкерот „Суецмакс“, стар 15 години, чинеше околу 40 милиони долари, според „Ексклузив Шипброкерс“, додека „СиП“ вели дека едномесечно патување што носи руска нафта од Црното Море до Индија може да му донесе на сопственикот повеќе од пет милиони долари.

Сопствениците на овие бродови ги џебираат вообичаените профити, а потенцијалните загуби ги пренесуваат на остатокот од светот, бидејќи без осигурување некој друг ќе мора да ја плати штетата во случај на несреќа или излевање на нафта.

И дури и кога ќе се укинат санкциите, оваа темна армада ќе продолжи да плови – и тоа во нови форми.

Контурите на „Флотата во сенка 2.0“ веќе почнуваат да се појавуваат, пишува индустрискиот магазин „Лојдс лист“, наведувајќи го како пример кинескиот товарен брод „Хенг Јанг 9“, кој повторно е забележан на рутите помеѓу делови од Украина окупирана од Русија и Истанбул, Турција.