„БИ ГИ УАПСИЛ ТАТКОТО И МАЈКАТА, НЕ НЕА“ Чеда Јовановиќ зборуваше за апсењето на Цеци – Секој ја плати цената на свој начин

Политичарот Чедомир Јовановиќ зборуваше за својата врска со Светлана Цеца Ражнатовиќ и го коментираше снимката на пејачката што е направена во неговиот стан.

Двајцата, по 17 години, повторно се сретнаа во студиото на телевизијата Пинк, во емисијата „Хит Твит“. По тој повод, во мај 2020 година, имаше жестока вербална расправија за која медиумите известуваа со денови. Корисниците на Инстаграм сега беа заинтересирани дали Јовановиќ се чувствува одговорен за апсењето на Цеци во 2003 година, како и дали тоа е причината за можна нетрпеливост меѓу нив.

– Не знам за нетолеранција меѓу нас. Нема ништо лично во тоа, не забележав дека некогаш била лична кон мене. Никогаш не сум ги слушала Ана Бекута или Цец, таа музика… Отидов да ја видам Ана во Кумбара и уживав, ми е жал за Ана и Чачак, ми е мило што пее во Загреб, како нашиот Шаде. Ќе биде полна арена, тоа ми е повредно од сè друго грдо што ќе го слушнам. Сите тие приказни за мене и Цеци… Секој си живее свој живот. Јас би ги уапсил татко ми и мајка ми, не неа, би се уапсил себеси, тоа ги замолив другите да го прават. Прво спроведоа истрага против мене, а потоа… Тој има деца, се бори на свој начин во тој живот, го почитувам тоа – рече Јовановиќ во емисијата „Амиџи шоу“, во која гостуваше заедно со Александар Кос .

„Секој од нас ја плати цената“

Јовановиќ го објасни и видеото од неговата куќа, на кое се гледаат Цеца и Аца Кос како ја пеат нејзината песна.

– Никогаш немав никаква врска со неа, така живеевме. Таа е пријателка на Аца, не затоа што е пејачка и популарна, туку затоа што е вистинска пријателка, јас сум сведок за тоа, а пријател не е со тебе затоа што имаш 38 милиони на мрежите, туку затоа што е пријател и јас го почитувам тоа. Секој треба да има свој живот. Јас имам свои демони, го носам својот крст. Не би било нормално да паднеме во севда и да си ги лижеме раните еден на друг. Секој си ја плати цената на свој начин . Никогаш не би се согласил дури ни да зборувам за неа ако мислев дека сака нешто лошо за Зоран Ѓинѓиќ, никогаш, тоа нема цена, а секој од нас плати на некаков начин за тоа што е блиску до огнот – рече Чедомир во емисијата „Амиџи шоу“.

Сеси испрати букет цвеќе.

Тој се сети и на една анегдота што го потсетува на Цеца.

– Кога влегов во куќата на Зоран во 2002 година, беше лето… Неговиот телевизор пристигна, беше голем… Стои на средина од собата, ја гледа Маракана. Го прашувам што е тоа, вели Цеца. Полн стадион, полн со сè. Ми вели: „Тоа е твојот американски сон на српски начин“. Не слушам таа музика, слушам сè со Аца, но… Ѝ испративме букет цвеќе , а не ја познавав. Потоа се случи она што се случи, секој живее во свој свет, но ние го имаме оној што нè обединува – рече Чеда.

