Благодарност на директорката на клиниката за пластична хирургија кон странските доктори

Д-р Јасмина Ѓоргиевска Павловска, на чело на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, со солзи во очите упати благодарност кон докторите од Израел, Чешка и Србија, коишто пристигнаа во нашата земја за да асистираат на нашите медицински тимови по големата трагедија во Кочани. „Искрено ви благодарам што сте тука и што ни пружате поддршка во оваа тешка ситуација. Вашата работа е навистина извонредна. Ни покажавте патот што треба да го следиме за да дадеме најдобар можен придонес за овие млади луѓе и да им пружиме можност да го искусат светот,“ изјави Ѓоргиевска Павловска. Емотивната снимка беше објавена од Sheba Medical Center Global Impact, светски познат медицински центар со локација во Израел. Нивниот тим спроведе 35 медицински процедури на пациенти во четири различни болници во Македонија.

