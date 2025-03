Благороден потег на Археолошкиот музеј за поддршка на заедницата

0 SHARES Сподели Твитни

Нека оваа недела биде во знак на поддршка и хуманост – Археолошкиот музеј изразува длабоко сочувство и солидарност за семејствата кои се зафатени од трагичниот настан во Кочани. И покрај тоа што државата го покрива лекувањето на повредените, ќе ги донираме средствата собрани од влезниците оваа недела со цел финансиска поддршка за настраданите семејства. Овој чекор е повик до сите нас, дел од пошироката заедница, да се вклучиме и да помогнеме. Секој паричен придонес има своја вредност! Заедно за Кочани!

