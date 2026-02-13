Блер повикува на укинување на забраната за дупчење за нафта во Северното Море: Тоа е клучот за енергетската безбедност на Велика Британија

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот британски премиер Тони Блер ја повика владата на земјата да дозволи продолжување на дупчењата за нафта и гас во Северното Море, велејќи дека тоа е клучно за долгорочната енергетска безбедност и економскиот просперитет на Велика Британија.

Институтот за глобални промени (TBI), предводен од поранешниот лидер на Лабуристите, го повика премиерот Кир Стармер да ја укине забраната за издавање нови дозволи за истражување на нафта и гас и да ги намали, како што вели, високите даноци наметнати на индустријата, објави „Тајмс“.

TBI предупреди дека нафтата и гасот ќе останат дел од енергетскиот микс на Велика Британија „уште многу години“ и дека домашното производство не треба да се третира како „морален сигнал“, туку како стратешки ресурс.

Ставот на Блер е удар врз политиките на министерот за енергетика Едвард Милибанд, кој предводи план за постепено намалување на експлоатацијата на нафта во Северното Море.

Милибанд се соочува со критики од синдикатите и опозициските конзервативци кои предупредуваат на губење на работни места и пад на буџетските приходи.

Американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, се придружи на критиките кон британската енергетска политика, нарекувајќи го Северното Море „голема предност“ и велејќи дека Велика Британија не го користи доволно.

Според проценките на TBI, Северното Море содржи околу 7,5 милијарди барели нафта и гас што би можеле да се експлоатираат, во вредност од околу 165 милијарди фунти (околу 193 милијарди евра), што би обезбедило долгорочна даночна основа за државата.

„Енергетската стратегија што ги игнорира приходите, безбедноста и политичката согласност во потрага по симболична чистота нема да преживее и нема да ги испорача климатските резултати што ги ветува“, соопшти TBI.

Сепак, некои експерти предупредуваат дека владата треба да се држи до својот план да не издава нови дозволи за експлоатација, нагласувајќи дека индустријата треба да се пренасочи кон обновливи извори на енергија и чисти технологии.

Британската влада изјави дека преминувањето на чиста енергија е единствениот начин трајно да се намалат сметките за електрична енергија и да се намали зависноста од фосилни горива, а воедно да се задржи целта за постигнување климатска неутралност до 2050 година.

Адам Бел, поранешен висок државен службеник за енергетска политика, рече дека има смисла да се вади нафта и гас од Северното Море додека Велика Британија останува зависна од фосилни горива.

„Извлекувањето нафта од Северното Море има пониски емисии на јаглерод отколку увозот на течен природен гас“, рече тој.

Сепак, Мајкл Граб, професор по енергија и климатски промени на Универзитетскиот колеџ во Лондон, рече дека владата на Стармер треба да остане на курсот за неиздавање нови лиценци бидејќи „станува сè потешко да се исцеди сè повеќе и повеќе од Северното Море“.

„Една од клучните работи е преквалификација на индустријата на Северното Море во растечки сектор за чиста енергија“, истакна Греб.

Според него, ова би дало јасна насока за британската енергетска индустрија.

„Ако се обидете да направите сè, нема да направите ништо како што треба“, истакна Греб.

ТБИ, исто така, ги критикуваше напорите на владата до 2030 година да добива 95 проценти од електричната енергија од обновливи извори и нуклеарна енергија, велејќи дека наместо тоа треба да се фокусира на намалување на сметките за електрична енергија, за кои велат дека се меѓу највисоките во светот.

„Ова не е отстапување од обврската на Велика Британија да достигне нулта нето емисија до 2050 година, туку признание дека постигнувањето на ова ќе зависи од изградба на енергетски систем што е прифатлив“, рече Тони Лангенген, советник за политика во Институтот Блер.

Владини советници во Комитетот за климатски промени изјавија дека ако Велика Британија сака да го прекине својот придонес кон климатските промени до 2050 година, ќе треба да електрифицира многу апарати на фосилни горива, заменувајќи ги бензинските автомобили со електрични возила и гасните котли со топлински пумпи.

Лангенген тврди дека намалувањето на цената на електричната енергија е најдобриот начин, дури и ако тоа значи изградба на повеќе гасни централи.

Министерството за енергетска безбедност и нето нула на Велика Британија соопшти дека стратегијата за чиста енергија е единствениот начин за трајно намалување на сметките.

„Алтернативите ја оставаат Британија зависна од нафтени држави и диктатори чија контрола врз пазарот на фосилни горива придонесе за кризата со трошоците за живот“, се вели во соопштението на министерството.

