Близината не е дозвола за понижување: 5 работи што не треба да им ги простите дури ни на вашето семејство

Постои заблуда дека семејството е свето по секоја цена. Да се ​​простува безусловно. Да се ​​молчи заради мир. Да се ​​страда затоа што се „наши“.

Но, вистината е посложена.

Оние што се најблиски до вас можат да погодат најточно, бидејќи знаат каде сте најслаби. Тие ги знаат вашите слабости, стари рани, несигурности. И токму затоа простувањето без граници понекогаш не значи љубезност – туку тивко откажување од себеси.

Простувањето може да биде внатрешен чин на ослободување од огорченоста. Но, страдањето, без последици и без промени, станува дозвола да се продолжи како порано.

Постојат граници што не треба да се преминуваат – дури и кога станува збор за најродените.

Еве пет работи што не треба да се толерираат, без разлика колку е блиска врската.

1. Систематска девалвација под маската на „чесност“

Има луѓе кои те навредуваат и го нарекуваат тоа грижа. Велат „Само ја кажувам вистината“, поткопувајќи ја твојата самодоверба. Се шегуваат на твоја сметка, но смеата останува само на нивна страна.

Девалвацијата ретко доаѓа како еден голем удар. Почесто е капка по капка – тон, воздишка, потсмев, превртување со очите.

Со текот на времето почнуваш да се намалуваш. Да зборуваш потивко. Да се ​​објаснуваш однапред. Да се ​​извинуваш што постоиш.

Тоа не е поддржувачка врска. Тоа е атмосфера на постојана будност.

Таквото однесување не треба да се толерира без јасен одговор, бидејќи секое молчење го зајакнува моделот.

2. Континуирано кршење на вашите граници

Границите не се грубост. Тие се психолошка безбедност.

Ако некој редовно влегува во вашиот простор – чита пораки, наметнува одлуки, контролира финансии, инсистира да знае секој детаљ од вашиот живот – тоа не е грижа. Тоа е контрола.

Проблемот е што прекршувањата на границите честопати изгледаат ситни. И затоа се сомневате во себе. Се прашувате дали претерувате.

Но, постојано поместувачката граница престанува да постои.

Простувањето без последици овде значи да се согласите вашиот личен простор да биде туѓа територија.

Зрелата граница не е реченица. Таа е промена во однесувањето.

3. Користење на вашата ранливост против вас

Се отвори. Сподели го стравот. Признај ја грешката. А потоа тој беше употребен против тебе – во расправија, пред други, кога најмалку го очекуваше.

Ранливоста е простор на доверба. Кога таа станува оружје, врската ја губи својата безбедност.

Ако некој ги користи твоите слаби точки како аргумент, тоа не е афектација – тоа е избор.

Можеш да простиш одвнатре, но пристапот до твојата интимност мора да биде ограничен.

Бидејќи блискоста без безбедност не е блискост – тоа е бојно поле.

4. Емоционална уцена под изговор на љубов

„По сè што направив за тебе.“

„Ми должиш.“

„Ако ме сакаше, ќе го направеше тоа.“

Ова не се реченици на љубов. Ова се инструменти за притисок.

Љубовта не треба да функционира како заем со камата. Ако некој ве држи во долгови, врската се претвора во договор, а не во интимност.

Емоционалната уцена станува посилна ако не се запре. Денес е ситница. Утре е твој животен избор.

Простувањето без поставување граници тука значи согласување со манипулацијата.

5. Уништување на довербата и угледот

Има борби кои се минливи. И има црвени линии.

Кога некој редовно ги открива вашите приватни работи пред другите. Кога ве претставува како проблем пред семејството или пријателите. Кога ја префрла одговорноста и ги крши договорите без ни трошка одговорност.

Создава постојана вознемиреност.

Без доверба нема безбедност. Нема блискост без безбедност.

Простувањето има смисла само ако постои искрено каење и промена во однесувањето. Во спротивно, тоа станува дозвола да се продолжи со истиот образец.

Простувањето не е исто што и страдањето

Најголемата конфузија се јавува кога го мешаме простувањето со толеранцијата.

Можеш да се ослободиш од лутината и во исто време да го промениш степенот на блискост. Можеш да посакуваш мир, а да не дозволуваш пристап.

Близината не дава дозвола за понижување.

Семејството не е исклучок од почитувањето.

Љубовта не е изговор да ја отфрлиш твојата поддршка.

Најзрелиот чин на љубов кон себе понекогаш е – промена на растојанието.

И не е студот.

Тоа е самопочитување.

