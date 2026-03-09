Блинкен открива шокантен факт: Бевме 30 минути од војна со Иран за време на Обама, Израел се закануваше

Поранешниот американски државен секретар Ентони Блинкен изјави дека Израел претходно се обидел да изврши притисок врз Барак Обама да започне воени напади против Иран и дека израелските власти речиси ги вовлекле САД во нова војна по нападот на 7 октомври.
Според Ентони Блинкен, тогашниот државен секретар на САД, израелското раководство во еден момент побарало од претседателот Барак Обама да одобри воени напади врз Иран, предупредувајќи дека во спротивно Израел ќе дејствува независно и ќе нападне ирански цели.
Администрацијата на Обама, како што раскажа Блинкен, го отфрли таквото барање бидејќи процени дека поефикасен одговор на нуклеарната програма на Иран би бил „многу силна дипломатија“ поткрепена со широки меѓународни санкции, а не директна воена акција.
“And we came within about 30 minutes of having a war.”Israel tried to pressure Barack Obama to launch military strikes on Iran, according to former US secretary of state Antony Blinken, who said Israeli leaders warned they would attack themselves if Washington refused.Obama… pic.twitter.com/imZ1OOfGVL— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 9, 2026
Блинкен, исто така, откри дека САД се нашле на работ на нова регионална војна по нападот од 7 октомври. Според него, израелските претставници потоа дале лажни информации тврдејќи дека Хезболах од Либан се подготвува за непосреден напад и се залагале за превентивен удар.
Според Блинкен, во тој момент, Вашингтон бил на околу 30 минути од влегување во нов вооружен конфликт пред ситуацијата да биде запрена и планираните акции да бидат суспендирани.
