Блок-зделките на Макпетрол и ВВ-Тиквеш го активираа неделниот пазар на хартии од вредност

Изготвен од Илирика Инвестментс АД Скопје врз основа на официјални податоци од Македонска берза.

Во периодот од 10 до 14 ноември 2025 година, на Македонската берза беа реализирани 404 трансакции со вкупна вредност од 132,6 милиони денари, при што беа истргувани 12.759 хартии од вредност. Индексот МБИ10 неделата ја заврши со благ раст од 0,09%, достигнувајќи ниво од 10.300,04 поени, додека индексот ОМБ остана стабилен на 128,27 поени.

Најтргувани хартии од вредност (официјален пазар)

Комерцијална банка АД Скопје (KMB) – 36.251.814 денари

Макпетрол АД Скопје (MPT) – 55.565.053 денари

Алкалоид АД Скопје (ALK) – 29.235.800 денари

Блок-зделки

Во текот на неделата беа реализирани повеќе значајни блок-зделки, меѓу кои:

Комерцијална банка АД Скопје (KMB) – 12.577.500 денари

Макпетрол АД Скопје (MPT) – осум блок-зделки со вкупна вредност од 67,13 милиони денари

ВВ Тиквеш АД Кавадарци (TIKV) – блок-зделка во износ од 5,95 милиони денари

Топ добитници

ТИТАН Усје АД Скопје (USJE) +2,22%

Стопанска банка АД Скопје (STB) +1,38%

Комерцијална банка АД Скопје (KMB) +0,14%

Топ губитници

Гранит АД Скопје (GRN) –0,06%

Алкалоид АД Скопје (ALK) –0,03%

ВВ Тиквеш АД Кавадарци (TIKV) –0,31%

Обврзнички пазар

На пазарот со државни обврзници беше реализирана една трансакција со обврзницата за денационализација (Ден. 22) во вредност од 247.376 денари, по цена од 92,9 евра. Индексот ОМБ остана стабилен на 128,27 поени.

Неделата од 10 до 14 ноември 2025 година се карактеризираше со зголемена ликвидност и позитивен пазарен тон, со вкупен промет над 132 милиони денари. Најактивни беа Комерцијална банка, Макпетрол и Алкалоид, при што серијата блок-зделки со Макпетрол и ВВ Тиквеш значително го зголемија вкупниот обем. Индексот МБИ10 бележи благ раст, додека обврзничкиот пазар остана со ограничена активност и стабилно ниво на индексот ОМБ.

