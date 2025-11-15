Блузата на принцезата Дајана продадена за 384.000 долари: Зад неа лежи приказна што ја знаеле само двајца луѓе на планетата

0 SHARES Сподели Твитни

Стилот на принцезата Дајана продолжува да инспирира многумина, а нејзината позната блуза со портрет на свршувачката беше продадена за дури 384.000 долари.

Од познатиот „фустан за одмазда“ и џемперот од црна овца, до бајковитата венчаница и блескавите премиери, принцезата Дајана докажа дека дури и кралска фигура може да стане модна икона со која секој може да се идентификува.

Блузата од нејзиниот портрет од свршувачката не беше исклучок – нежна, розова и сонувачка, совршено го одразуваше духот на млада жена која штотуку стапнала во бајка.

Дијана го носеше ова незаборавно парче облека на нејзиниот портрет од свршувачката во 1981 година, фотографиран од познатиот фотограф Лорд Сноудон, поранешен сопруг на принцезата Маргарет.

Според Националната галерија на портрети, фотографирањето било нарачано од списанието „Вог“ како дел од серијал за аристократски жени. Кога се прошири веста за свршувачката, фотографијата ја пренесоа бројни публикации, претворајќи ја во иконски приказ на идната принцеза што го освои светот.

Се покажа дека нејзиниот избор на блуза бил речиси судбоносен, бидејќи токму по тоа снимање ги запознала дизајнерите Дејвид и Елизабет Емануел, на кои подоцна им го доверила создавањето на нејзината бајковита венчаница.

Раскошната венчаница од 1981 година влезе во историјата на модата, симболично крунисана со легендарниот „фустан за одмазда“ на Дијана од дизајнерката Кристоферина Стамболијан – црна, смела и незаборавна креација што ја носеше принцезата на 29 јуни 1994 година, истиот ден кога принцот Чарлс призна дека изневерува на националната телевизија.

Сепак, блузата што ги спои Дијана и парот Емануел, а подоцна продадена за повеќе од четвртина милион долари, се појави сосема случајно – благодарение на маскарата.

Маскарата е виновна за блузата

Во интервју од 2018 година за организацијата „Историски кралски палати“, дизајнерката Елизабет Емануел откри интересна приказна за потеклото на сега веќе познатата блуза .

– Една клиентка нарачала фустан во многу светло розова боја, но кога го пробала, намачкала маскара на ткаенината – се присети Елизабет Емануел.

Таа и нејзиниот тогашен сопруг, Дејвид, решиле да го заменат оштетениот дел од здолништето и да ја спасат креацијата, додека спонтано направиле блуза од вишокот материјал.

– Го отсековме делот со дамката од маскара, а здолништето ми изгледаше некако осамено, па си помисливме: „Ајде да направиме блуза што ќе оди со неа“ – додаде таа.

Тој непланиран момент се покажа како судбоносен. Токму оваа блуза подоцна ги поврза дизајнерите со младата Дијана.

– Да не го обоеше таа жена фустанот со маскара, никогаш немаше да ја направиме таа блуза и којзнае, можеби никогаш немаше да ја запознаеме принцезата – заклучи Елизабет.

Дијана сама го избра од полицата

Кога се сврши со принцот Чарлс на почетокот на февруари 1981 година, Дијана сè уште немаше гардероба соодветна за нејзината нова кралска улога.

„На денот на мојата свршувачка, буквално имав само еден долг фустан, една свилена блуза и еден пар убави чевли, и тоа беше тоа“, призна таа во биографијата на Ендру Мортон, „Дијана: Нејзината вистинска приказна“.

Со помош на нејзината мајка и неколку заеднички шопинг патувања, Дијана почнала да го гради својот стил, а уредничката на британскиот Вог, Ана Харви, одиграла клучна улога во тоа. Токму таа ја поврзала Дијана со младото дизајнерско дуо, Дејвид и Елизабет Емануел.

Во книгата „Фустан за Дијана“ (2006), Елизабет открила дека Харви ги замолил да испратат неколку романтични парчиња облека со висока јака за снимање, вклучувајќи розова блуза што Дијана самата ќе ја крене од полицата.

Тие испратија розова шифонска блуза – истата создадена од здолништето „маскара“, не знаејќи дека идната принцеза ќе ја избере токму неа.

„Модниот тим подготви многу гардероби од различни дизајнери… Кога Дијана ја виде нашата блуза, веднаш се заљуби во неа, праша кој ја изработил и побара да се запознае со нас. Така започна нашето пријателство“, напиша Елизабет Емануел.

На аукцијата во 2023 година, блузата е опишана како „бледо розова свилена шифонска блуза со набрана јака, плисови напред и широки ракави што завршуваат со развеани манжетни“. Продажната цена беше повеќе од четвртина милион долари и само го потврди нејзиниот статус како моден артефакт што носи приказна за случајност, шарм и судбина.

Кај Дајана Спенсер во 1981 година, блузата беше комплетирана со сатенска машна околу вратот – романтичен детаљ што наскоро ќе стане нејзин заштитен знак.

Откако фотографијата на идната принцеза како ја носи таа блуза стана вирална, стилот на парот Емануел стана синоним за меката, романтична елеганција од почетокот на 1980-тите.

„Благодарение на таа фотографија, името Емануел почна да се користи како описен термин во светот на модата – „тоа е едноставно стилот на Емануел“, „го има чувството на Емануел“. Гледано ретроспективно, ние помогнавме да се започне големиот романтичен моден бран на ерата“, напишаа дизајнерите.

Продадено за 384.000 долари

Блузата од портретот на свршувачката на Дијана останала во архивата на Елизабет Емануел повеќе од две децении, сè до 2010 година, кога дизајнерката решила да ја продаде. Подоцна, ова незаборавно парче било изложено во Кенсингтон Палас помеѓу 2017 и 2019 година, како дел од изложбата „Дијана: Нејзината модна приказна“.

Конечно, во 2023 година, блузата се продаде за 384.000 долари на аукција, потврдувајќи го нејзиниот статус како моден реликт на една ера.

На истата аукција, уште еден фустан на Дијана – балетска креација од дизајнерот Жак Азаџиури – беше продаден за импресивни 1.148.080 долари.

