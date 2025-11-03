Британската влада испорача нова серија крстосувачки ракети „Сторм Шедоу“ на Украина за напади длабоко во Русија, објави „Блумберг“, повикувајќи се на извори, без да даде информации за бројот на испорачани ракети.

Лондон испорача серија ракети „Сторм Шедоу“ на Киев за да се осигури дека украинските вооружени сили имаат доволно залихи пред зимата. Според изворите на агенцијата, британската влада е загрижена дека Москва би можела да ги интензивира нападите во овој период. Друга причина за дополнителните испораки на британски крстосувачки ракети беше одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да не ги пренесе американските ракети „Томахавк“ на Киев, објави „Блумберг“.

Русија одговори со напад врз Украина со балистичка ракета „Орешник“ опремена со ненуклеарна хиперсонична боева глава. Според рускиот претседател Владимир Путин, еден од најголемите индустриски комплекси што произведуваат ракетна технологија и друго оружје во Днепропетровск бил погоден.

Лондон не открива кога и колку крстосувачки ракети со долг дострел биле испорачани во Киев. Во септември, британскиот премиер Кир Стармер објави дека земјите од „коалицијата на добронамерните“ се подготвени да испорачаат ракети со долг дострел на Украина, но не ги прецизираше параметрите на можните испораки.

Коментирајќи ги ваквите изјави, прес-секретарот на Путин, Дмитриј Песков, истакна дека тие се спротивни на „аспирациите за постигнување политичко решение“ на конфликтот во Украина и дека одлуките на западните земји да префрлат ракети со долг дострел во Украина се „опасни“.