Блумберг објави аудио снимка: САД и Русија заеднички го напишаа мировниот план за Украина, Виткоф ги стави интересите на Кремљ на прво место

Специјалниот американски пратеник Стив Виткоф им дал инструкции на руските претставници како да го презентираат мировниот договор на претседателот Доналд Трамп за Украина, според аудио-снимка објавена од Блумберг. Виткоф, инвеститор во недвижности и долгогодишен сојузник на Трамп, одигра клучна улога во обликувањето на сегашниот предлог на Белата куќа за прекин на војната, како и во посредувањето во постигнувањето на договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Газа.

Кон крајот на октомври, тој се сретна во Флорида со пратеникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, економски советник на рускиот претседател Владимир Путин, за да разговараат и да започнат со изготвување договор што ќе ги стави руските интереси на прво место.

Во снимениот разговор, Виткоф му кажува на Јуриј Ушаков, врвен советник за надворешна политика на Путин, дека САД го изготвиле „мировниот план на Трамп од 20 точки“ и предлагаат да се изготви сличен документ „со вас“. Во друг разговор на 29 октомври, Дмитриев му рекол на Ушаков дека може „подоцна да разговара со Стив“ за таков текст.

Откритијата за постапките на Виткоф предизвикаа вознемиреност кај сојузниците на САД и украинските претставници, кои беа изненадени и загрижени од овој сомнителен канал на комуникација преку кој се создаваше мировна иницијатива со учество на Русија. Првичниот план од 28 точки, делумно подготвен од Виткоф во консултација со Дмитриев, отстапуваше од позициите на Киев, бидејќи дозволуваше значителни отстапки, ограничувања за украинската војска и значително руско влијание во украинските работи.

Недостатокот на транспарентност и обвинувањата дека планот бил дискутиран без координација со американските институции и европските партнери ги зголемија тензиите и околу постапката и околу содржината. За американските гласачи, овие податоци ја поттикнуваат дебатата за пристапот на Вашингтон кон конфликтот, начинот на донесување одлуки во Белата куќа и границите на директната дипломатија со противниците. Снимката фрла повеќе светлина врз преговорите што доведоа до првичниот предлог, кој беше заеднички изготвен од САД и Русија и презентиран на Украина за прифаќање.

Во времето на разговорот меѓу Виткоф и Ушаков, Трамп беше охрабрен од неговите успеси на Блискиот Исток, во кои неговиот претставник даде значаен придонес, но во исто време неговиот став кон Путин почна да се лади поради континуираните руски напади врз украински цели и покрај неговите повици за крај на војната. Во снимката, Виткоф, исто така, рече дека го уверил Трамп дека Русија отсекогаш сакала мировен договор и му предложил на Путин да разговара со претседателот пред претстојната посета на украинскиот претседател Володимир Зеленски на Белата куќа.

Тој рече дека би било корисно за Путин да каже дека Стив Виткоф и Јуриј Ушаков разговарале за сличен план од 20 точки и дека Москва е отворена за такви идеи со цел да се „помести“ договорот. Таков разговор навистина се одржа неколку дена подоцна, а Трамп го опиша како „многу продуктивен“. Сепак, нема конечен договор. Украинската страна продолжува да бара алтернативи заедно со своите европски партнери и нагласува дека суверенитетот и безбедносните гаранции остануваат непреговарачка основа за какво било можно решение.