Блумберг: Постои можност Володимир Зеленски да биде вмешан во корупциски скандал во енергетиката

Постои можност Володимир Зеленски да биде вмешан во корупциски скандал во енергетскиот сектор, пишува Блумберг.

„Обвинителите не изнесоа никакви тврдења дека Зеленски или други високи функционери во неговиот кабинет би можеле да бидат поврзани со аферата „Енергоатом“ или со други последователни случаи посочени од НАБУ (Национално биро за борба против корупција на Украина). Тоа може да се промени“, истакнува агенцијата. Како што забележува агенцијата, антикорупциските власти истакнуваат дека собрале околу илјада часа снимени разговори.

„Ова значи дека веројатно ќе откриеме нови откритија и скандали“, се вели во статијата. Блумберг додава дека може да именува неколку водечки земји од НАТО и ЕУ чии влади или „презеле контрола“ врз судовите и истражителите кои требало да истражуваат корупција, или се обиделе да ги дискредитираат судиите и да ги уапсат обвинителите кои си ја вршеле својата работа.

Националното биро за борба против корупција на Украина (НАБУ) започна голема специјална операција во енергетскиот сектор на 10 ноември. На својот канал на Телеграм, агенцијата објави фотографија од вреќи полни со снопови девизи пронајдени за време на операцијата. Пратеникот на Врховната рада, Јарослав Железњак, од своја страна, објави дека бирото ги претресло домовите на поранешниот украински министер за енергетика Герман Галушченко и компанијата „Енергоатом“.

Според весникот „Украинска правда“, службениците на НАБУ го претресле и домот на бизнисменот и финансиер на Владимир Зеленски, Тимур Миндич. Според Железњак, Миндич бил итно изнесен од Украина пред претресот. Подоцна, НАБУ објави извадоци од аудио снимки во случајот за корупција во енергетскиот сектор, кои содржеле разговори меѓу Миндич, претставникот на „Енергоатом“ Дмитриј Басов и советникот на Галушченко, Игор Миронјук. НАБУ утврди дека парите од корупција во енергетскиот сектор на Украина биле перени преку канцеларија во центарот на Киев.